Beautiful, Steffy e Finn: ci sarà un nuovo triangolo amoroso? Ecco con chi

In vista nuovi colpi di scena per la figlia di Ridge, che potrebbe presto ritrovarsi ancora a lottare per il proprio uomo

Sembra che la serenità di Steffy e John ‘Finn’ Finnegan non verrà messa a repentaglio solo dai genitori di lui, ma anche dalla presenza di un’altra donna. E questa volta non si tratta di Hope. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che la giovane Forrester potrebbe ritrovarsi a lottare contro Paris Buckingham. Interpretata dall’attrice Diamond White, è un personaggio che il pubblico italiano conoscerà tra qualche tempo.

Si tratta della sorella di Zoe, che si inserisce nella trama della soap opera, diventando una dei protagonisti di Los Angeles. Attualmente impegnata con Zende, dopo l’uscita di scena di Zoe, riceve una proposta speciale. Steffy la invita ad andare a vivere per qualche tempo nella sua abitazione. Paris è entusiasta di poter condividere il suo tempo con la nuova famiglia della stilista, che ha appena accolto il suo secondo figlio, Hayes.

Questo, però, pare segnare l’inizio di una lunga rivalità. Infatti, le ultime anticipazioni segnalano che Steffy potrebbe cacciare via Paris. Per ora tutto sembra essere molto sereno, ma un dettaglio non è passato inosservato: la Buckingham si mostra fin troppo lusinghiera quando si tratta di Finn. Ammette anche di volere una vita come quella di Steffy e del suo futuro marito.

La ragazza potrebbe iniziare a immaginare di crearsi un futuro con il medico. Trascorrendo del tempo con loro, sarà facile per Paris far crescere i sentimenti nei confronti di Finn. La sorella di Zoe potrebbe approfittare di questo momento per avvicinarsi al medico. Va precisato, che la Buckingham non arriva in casa di Steffy con queste intenzioni.

Ma questo è ciò che potrebbe accadere e a cui da anni la soap ha abituato i telespettatori. La trama si basa molto spesso sui triangoli amorosi e presto potrebbe nascere quello di Steffy, Finn e Paris.

Ancora una volta, nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, la figlia di Ridge potrebbe ritrovarsi a lottare per tenersi stretta il proprio uomo. Questa non è l’unica situazione problematica che Steffy dovrà affrontare.

L’arrivo dei genitori di Finn porterà un po’ di scombussolamento nelle loro vite. Sembra che i nuovi arrivati siano pronti a regalare non pochi colpi di scena e, in questa circostanza, uscirà fuori il passato segreto del medico!

Intanto, Steffy si ritroverà a organizzare il suo matrimonio. E sarà proprio nel corso di questo speciale evento in casa Forrester che accadrà qualcosa di inaspettato per Finn, che riguarderà appunto la sua famiglia.