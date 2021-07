Beautiful puntate America, Steffy: il passato segreto di Finn sarà svelato

La figlia di Ridge, nei prossimi episodi in onda in America, conoscerà una parte della storia del suo futuro marito e non mancheranno arrivi inaspettati

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che stanno per essere sganciate alcune bombe a Los Angeles. Il passato segreto del dottor John “Finn” Finnegan (Tanner Novlan) sta per essere rivelato. Il pubblico italiano avrà modo di conoscere il medico in questi giorni. È proprio lui a prendersi cura di Steffy in ospedale, dopo l’incidente in moto.

Ebbene Finn riesce a entrare nel cuore della bella Forrester, che sta per affrontare un periodo davvero difficile. Al suo fianco trova proprio John, che la aiuta a ritrovare il sorriso. Dopo alcune complicazioni, Steffy e Finn iniziano a pensare a un futuro insieme, dando alla luce il piccolo Hayes, a cui Kelly farà da sorella maggiore.

Ora, nel corso delle puntate che stanno andando in onda in America, è arrivato il momento per loro di organizzare il matrimonio. Durante la prossima settimana, i telespettatori americani conosceranno i genitori di Finn, Jack Finnegan (Ted King) e Li Finnegan (Naomi Matsuda). Come già era stato anticipato, la presenza dei suoceri di Steffy si farà sentire a Los Angeles.

Le anticipazioni annunciano alcuni drammi nel giorno del matrimonio. La giovane Forrester scoprirà qualcosa di sorprendente su Finn, che cambierà la sua prospettiva. E questo potrebbe essere il motivo per cui Steffy deciderà di sposarsi subito. Inizialmente la Forrester non è sicura di voler convolare a nozze nel giro di pochi giorni, infatti fa presente a Finn che vorrebbe prima conoscere i suoi genitori.

Nei prossimi episodi di Beautiful qualcosa cambierà. Il passato segreto di John uscirà fuori, ma ancora non si conoscono i dettagli. Finn potrebbe ammette che il suo rapporto con i genitori non è dei migliori, per qualche motivo. Quando Steffy vorrà pianificare il matrimonio, il medico sarà entusiasta.

Pare che la coppia organizzerà una piccola cerimonia all’interno della villa di Eric, ma ci saranno degli ospiti inaspettati. Jack, il padre di Finn, arriverà e coglierà suo figlio alla sprovvista. Anche Steffy resterà sorpresa. Arriverà inaspettatamente anche una donna, ovvero la madre.

Inizierà il matrimonio di Steffy e Finn, ma qualcosa potrebbe andare storto. Le indiscrezioni fanno sapere che avverrà qualcosa di inaspettato. Si pensa che uno dei due genitori di Finn fermerà le nozze.

Nel frattempo, la giovane Forrester scoprirà un segreto legato alla storia del suo futuro marito. Ma per scoprire di cosa si tratta, bisognerà attendere qualche giorno.

Sin dall’inizio, ovvero da quando Finn è entrato nella trama della soap, le indiscrezioni parlano di un segreto da scoprire, riguardante la sua famiglia.