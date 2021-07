Beautiful, Steffy dopo l’incidente: l’inizio di un incubo, è scontro con Hope

La giovane Forrester, dopo essere stata ricoverata in gravi condizioni, fa ritorno a casa, ma le giornate per lei diventano devastanti e la sua storica rivale la fa andare su tutte le furie

Si accende un nuovo scontro tra Steffy e Hope nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Questa volta, le due si ritrovano in contrasto per la piccola Kelly. Il tutto accade dopo l’incidente che la giovane Forrester subisce in moto scontrandosi con l’auto guidata da Bill. Improvvisamente si ritrova ricoverata in ospedale e quando fa ritorno a casa la situazione per lei diventa devastante.

L’incidente apre una nuova fase della trama che vede Steffy riaprire il suo cuore al dottore Finn. Ma prima che si lasci completamente andare con il medico, la figlia di Ridge si ritrova a vivere dei giorni terribili. Tutto quello che ha dovuto affrontare negli ultimi tempi torna a bussare alla sua porta: il ritorno di Liam con Hope, l’allontanamento di ‘Phoebe’ (in realtà Beth).

Questo fa sì che Steffy si senta sempre più sola e abbandonata. La situazione precipita quando al suo fianco non c’è neppure Kelly. Infatti, per permettere alla Forrester di riprendersi al meglio dopo l’incidente, Liam e Hope portano la bambina a casa loro. La piccola trascorre così molto tempo insieme alla coppia, a Beth e a Douglas.

Steffy sta sempre più male e i dolori fisici non le permettono di guarire, sia mentalmente che fisicamente. Pertanto, inizia a diventare dipendente dagli antidolorifici! Intanto, Thomas si rende conto che il dolore di sua sorella dipende anche da quanto accaduto di recente con Liam. In effetti, Steffy continua a ricordare la vita che aveva con lo Spencer.

Liam e Hope notano che c’è qualcosa che non va, soprattutto dopo la nuova prescrizione medica del dottor Finnegan, fatta su richiesta della stessa stilista. Già in ospedale il primo pensiero di Steffy è quello di tornare a fianco a Kelly e a casa la situazione non migliora. Non può muoversi come vuole e, dunque, le viene difficile prendersi cura della bambina.

Questo destabilizza ancora di più la Forrester, che vorrebbe fare tutto da sé senza aiuti. Hope nota che Steffy sta facendo fatica a riprendersi e che c’è effettivamente qualcosa che non va. Quando la Logan non riporta a casa Kelly come previsto, la figlia di Ridge va su tutte le furie.

Ed è in questo momento che avviene un nuovo scontro tra Hope e Steffy, secondo le anticipazioni di Beautiful. La Logan esprime tutta la sua preoccupazione per lo strano comportamento della storica rivale, parlandone anche con Finn.

A questo punto, il medico sospetta che Steffy sia diventata dipendente dai farmaci e non sbaglia! Da qui, si apre una lotta, in quanto Hope è convinta che la Forrester non sia ancora in grado di prendersi cura di Kelly.