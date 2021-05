Anticipazioni Beautiful, Steffy inizia a fare abuso di farmaci: il dramma

Ste per arrivare un duro periodo per la povera Forrester, che finisce in ospedale; subito dopo, la stilista vive una situazione davvero drammatica

Duri momenti per Steffy nelle prossime puntate italiane di Beautiful. La giovane Forrester non vive un periodo felice, dopo la fine della sua storia con Liam. Quanto accaduto nell’ultimo periodo genera nella stilista tanta confusione. Prima le è stata portata via Phoebe, che si è rivelata essere Beth, la figlia di Hope e Liam creduta morta. Dopo di che, ha dovuto lasciare andare lo Spencer, continuando la sua vita da madre single. E mentre Liam e Hope pianificano il loro futuro insieme, come una famiglia, Steffy cade nel baratro. Ciò accade subito dopo l’incidente in moto.

Steffy finisce in ospedale dopo essersi accidentalmente scontrata sulla strada con Bill. Quest’ultimo si rende conto che il motociclista con cui ha appena avuto un incidente è proprio la Forrester. A prendersi cura della stilista nella struttura ospedaliera ci pensa il dottor Finnegan, detto Finn. In quanto vuole assolutamente tornare dalla sua piccola Kelly, Steffy nasconde i dolori fisici dopo l’incidente e così viene dimessa dall’ospedale. Le ferite riportate dallo scontro, causano nella Forrester non poche sofferenze. Non ne parla, però, con nessuno, in quanto non vuole che i suoi familiari si preoccupino per lei.

Ebbene, le anticipazioni di Beautiful segnalano che, a questo punto, Steffy inizia a diventare dipendente dai farmaci. In particolare, il pubblico la vedrà confrontarsi con Thomas. Quest’ultimo è convinto che la sorella sia ancora innamorata di Liam. I due fratelli parlano poi di quanto è appena accaduto tra Ridge e Shauna a Las Vegas. Ma nel fare un movimento, Steffy si piega dal dolore. Di fronte a questa scena, Thomas le consiglia di continuare ad assumere gli antidolorifici.

Steffy, però, confessa di aver finito le medicine e così il fratello la convince a chiamare il dottor Finnegan per farsi prescrivere un farmaco più forte. Thomas è convinto che il dolore di Steffy abbia anche a che fare con Liam. Questo segna l’inizio di un duro periodo per la giovane stilista, che si ritrova a cadere in una forte dipendenza da farmaci. Thomas non ha torto: quelli provati da Steffy non sono solo sofferenze fisiche, ma anche di cuore. Ma pare che il figlio di Ridge voglia solo fare in modo che Liam noti il dolore di Steffy.

La lontananza dello Spencer e il fatto che ormai sia sfumato per lei il sogno di formare con lui una famiglia, la porta a vivere una situazione drammatica. Per non sentire più nulla, Steffy inizia a fare abuso di farmaci. Va segnalato che fortunatamente ad aiutarla ci pensa proprio il dottor Finnegan. Nonostante ciò, questa situazione è destinata a peggiorare! Infatti, Steffy nelle prossime puntate italiane di Beautiful se la vede davvero brutta!