Anticipazioni Beautiful: Ridge sposa Shauna, ma Eric smaschera Quinn

Chi vince la guerra tra Brooke e Quinn? Le puntate di Beautiful vedono al centro della scena le due donne, pronte a tutto pur di raggiungere i loro obbiettivi. La Fuller è intenzionata a eliminare per sempre la Logan dalla vita dei Forrester. Per l’amore che prova nei confronti di Eric, Quinn si è lasciata il passato alle spalle. Il suo lato oscuro, però, esce fuori proprio nella lotta contro Brooke. Tenta di giocare pultio, ma non riesce a ottenere i risultati sperati. Pertanto, ora è pronta a mettere in atto qualunque piano pur di eliminare definitivamente la sua rivale.

Il suo scopo è quello di far finire Ridge tra le braccia di Shauna. A detta sua, Brooke continuerebbe a far soffrire lo stilista a causa dell’odio che nutre nei confronti di Thomas. Questo ha generato in effetti una rottura tra una delle coppie più longeve della soap opera americana. Nonostante ciò, Ridge e Brooke hanno sempre dimostrato di voler rimettere in piedi la loro storia d’amore. Infatti, il Forrester non ha mai firmato i documenti del divorzio, sebbene inizialmente fosse intenzionato a farlo. Quando Brooke ha saputo del bacio che il marito si è scambiato con Shauna ha deciso di agire.

Senza alcuna paura, la Logan ha sfidato Quinn, che non si è lasciata di certo intimorire. Eric ha fatto in modo che Shauna andasse via da casa Forrester pur di accontentare Brooke. Questo, però, ha solo peggiorato la situazione. Quinn non si lascia mettere i piedi in testa dalla Logan, la quale resta una figura molto importante della famiglia Forrester. La Fuller inizia così a tramare alle spalle di tutti insieme a Shauna.

La designer di gioielli non sa, però, che questo suo comportamento la porterà a una vera e propria sconfitta. Brooke, che gioca alla luce del sole parlando apertamente e dicendo ciò che realmente pensa, riesce ancora una volta ad avere la meglio. Prima, però, deve affrontare il lato oscuro di Quinn, che fa in modo che Carter depositi il documento di divorzio di Ridge e Brooke! A questo punto, di fronte a lei si presenta l’occasione giusta per eliminare la Logan.

Approfittando dello stato di ubriachezza di Ridge, Shauna lo sposa in una cappella di Las Vegas. Tutto sembra andare come Quinn vorrebbe, ma Eric scopre cosa sta accadendo! Il patriarca della famiglia Forrester si ritrova improvvisamente di fronte a una verità per lui sconvolgente: Quinn ha fatto in modo che Ridge sposasse Shauna con l’inganno. Pertanto, Eric ora deve evitare che il figlio confermi le promesse con la Fulton con una cerimonia nuziale in casa sua!

Di fronte a tutti, il Forrester si ritrova costretto a smascherare sua moglie. Non solo, questa volta Eric prende una drastica decisione sul suo matrimonio con Quinn!