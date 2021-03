Anticipazioni Beautiful, Brooke scopre di Ridge e Shauna: rissa con Quinn

Si accende una nuova rissa a Beautiful tra Brooke e Quinn. Le due donne tornano a scontrarsi in un momento di forte tensione in casa Forrester. Il tutto accade quando Ridge confessa alla Logan di aver baciato Shauna. Subito dopo, quest’ultima invita più volte il Forrester a trascorrere insieme del tempo. Lo stilista, però, rifiuta gli inviti e le fa sapere di aver parlato a Brooke del loro bacio. Ridge non vuole avere segreti con la Logan, in quanto è ancora sua moglie. Una furiosa Brooke si reca a casa Forrester e qui ha subito un confronto con Eric, a cui chiede di cacciare via Shauna.

La Logan spiega il motivo per cui gli fa questa richiesta: la donna sta tentando in tutti i modi di mettersi tra lei e Ridge. Poi le confessa anche ciò che le ha appena rivelato suo figlio. Eric di fronte a questa notizia resta senza parole. Brooke, inoltre, gli fa notare che Quinn starebbe aiutando Shauna a conquistare Ridge. Intanto, non sa che la Fuller sta ascoltando di nascosto la conversazione. La madre di Wyatt comprende che Brooke sta cercando di convincere suo marito a mandarla via insieme a Shauna. Proprio perché Eric è un sostenitore della sua storia con Ridge, Brooke lo implora di procedere.

Il patriarca della famiglia Forrester, però, sembra non essere propenso ad accettare la richiesta della Logan, tanto che le fa notare che mandare via Shauna non risolverebbe i problemi. A questo punto, Eric preferisce riflettere e si reca in ufficio. Brooke ha la stessa intenzione, ma prima deve cercare il suo telefono e così resta ancora in casa Forrester. Ovviamente Quinn approfitta della situazione per affrontare una volta per tutte Brooke. Piena d’ira di scaglia contro la Logan e inizia un duro scontro. Non mancano le accuse tra le due, ma anche i ceffoni!

Brooke è certa del fatto che Quinn avrebbe dovuto sostenere lei e Ridge in questo momento difficile, anziché aiutare Shauna a raggiungere i suoi scopi. E mentre la lite va avanti, entra in casa Shauna. L’aria diventa sempre più tesa, poiché ora Brooke ha l’opportunità di dirle in faccia tutto ciò che pensa. Intanto, la madre di Flo chiarisce che tra lei e Ridge c’è stato un bacio sentito. Dall’altra parte, la Logan non sa come Shauna possa intromettersi in una coppia che sta affrontando un momento difficile.

Invece, la Fulton ha tutt’altra opinione: sarebbe proprio Brooke la causa dei problemi che sta vivendo Ridge. Ed ecco che a questo punto, la Logan perde completamente la pazienza. Ebbene Brooke schiaffeggia Shauna. Dopo di che, si dice certa del fatto che Stephanie non avrebbe apprezzato la presenza delle due donne in casa Forrester.

Quinn non resta ferma e a sua volta schiaffeggia Brooke, che perde l’equilibrio e cade a terra! Questo gesto segna l’inizio di una nuova guerra tra le due donne! La Logan ora è pronta a fare un’importante richiesta a Eric: chiedere il divorzio a Quinn.