Anticipazioni Beautiful: Steffy finisce in ospedale, un incontro cambia tutto

Le anticipazioni di Beautiful segnalano un brutto incidente per Steffy, causato da Bill! I telespettatori italiani assisteranno a questa fase della trama solo tra qualche tempo. Prima al pubblico di Canale 5 tocca vedere lo Spencer di nuovo tra le braccia di Brooke! Ebbene sì, Bill cede alla tentazione e si scambia un bacio con la Logan, tradendo così la fiducia di Katie (ancora una volta). Ciò accade quando lo Spencer va a trovare Brooke, che sta facendo da babysitter alla piccola Beth. La Logan si sfoga sulla difficile situazione che sta affrontando con Ridge, a causa delle intromissioni di Thomas.

Commosso di fronte a queste parole, Bill bacia Brooke! I due si fermano immediatamente e si dicono entrambi certi di aver commesso un errore. Per loro non significa nulla questo bacio e così pensano di tenerlo nascosto a Katie e Ridge. Non sanno, però, che fuori dall’abitazione qualcuno li sta spiando dalla finestra! Si tratta proprio di Shauna, che pensa bene di filmare la scena con il suo cellulare. Con questo video, che potrebbe allontanare definitivamente Ridge e Brooke, la Fulton si reca subito da Quinn. Quest’ultima appare soddisfatta dal lavoro compiuto dalla sua amica e prepara così un nuovo piano di vendetta.

Ma mentre la Fuller vuole vendicarsi contro Brooke, Shauna preferisce cancellare il video dal suo telefono e fare le valigie. Quinn non ha intenzione di perdere questa importante occasione e fa in modo di trasferire il filmato dal cellulare di Shauna al suo. A questo punto, Quinn ha in mano un’arma abbastanza potente contro Brooke. Quando ormai la Logan è certa del suo futuro insieme a Ridge, si ritrova ad affrontare una situazione spiacevole: nel suo soggiorno tutti assistono al video che la ritrae tra le braccia di Bill!

Ridge va via e Katie pensa subito di chiudere la sua storia con Bill. Quest’ultimo tenta di risolvere la situazione, ma non riesce a raggiungere il risultato sperato. Infatti, la più piccola delle sorelle Logan ha ormai scelto di dire a Will che i suoi genitori si sono separati. Bill non sa cosa fare e decide di andare a trovare la sua nipotina. Proprio mentre è alla guida della sua auto, si scontra accidentalmente con una moto!

Scopre con dispiacere che alla guida del mezzo c’è proprio Steffy, che finisce incosciente in ospedale! A prendersi cura di lei ci pensa il dottor Finnegan. I telespettatori italiani dovranno fare attenzione a questa fase della trama, visto che il medico assume un ruolo importante all’interno della soap!

Questo incontro, infatti, cambia tutto. La presenza di Finn fa sì che Steffy volti finalmente pagina!