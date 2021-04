Beautiful, Quinn si vendica e Katie lascia Bill: c’entra ancora Brooke

Le anticipazioni annunciano l’ennesima rottura per i genitori del piccolo Will; questa volta la più piccola delle sorelle Logan decide di lasciare suo marito dopo una mossa compiuta da Quinn

Quando Bill e Katie si lasciano non si può non immaginare che c’entri qualcosa Brooke! Le anticipazioni di Beautiful segnalano una rottura per i genitori del piccolo Will, che avviene subito dopo la vendetta di Quinn. Cosa accade ai protagonisti di Los Angeles? Nelle prossime puntate italiane, prosegue la lotta tra Brooke e Quinn. Le due ormai si sono dichiarate guerra e, in particolare, la Fuller appare disposta a tutto pur di eliminare la rivale. Turbata dal fatto che la Logan abbia cercato di convincere Eric a porre fine al loro matrimonio, Quinn è convinta che non deve restare con le mani in mano. Presto si presenta per lei l’occasione perfetta per vendicarsi contro Brooke!

Il tutto accade dopo che Bill fa visita alla Logan, che sta facendo da babysitter alla piccola Beth. Commosso per la difficile situazione che la donna sta affrontando con Ridge e Thomas, lo Spencer commette un errore: la bacia! Scatta così un nuovo bacio tra Bill e Brooke. A loro insaputa, però, qualcuno li sta spiando attraverso le finestre. Non possono minimamente immaginare che Shauna li sta filmando con il proprio telefono! Nel frattempo, entrambi si pentono per quanto accaduto e decidono di far finta di niente. Shauna non sa cosa fare con questo video e ne parla con Quinn, che invece vede il tutto come una grande opportunità.

La Fulton decide inaspettatamente di cancellare il filmato e di non mostrare nulla a Ridge. Quinn, però, riesce a inviare a se stessa il video in tempo. Dopo di che, lo carica in una cornice digitale che si trova nel soggiorno di Brooke! E mentre Shauna fa le valigie pronta a lasciare Los Angeles, il video viene riprodotto in casa della Logan, in occasione della festa che la vede riunirsi con Ridge. Di fronte a questa immagine, secondo le anticipazioni di Beautiful, Ridge e Katie non reagiscono bene!

Brooke e Bill fanno presente che quel bacio per loro non ha avuto alcuna importanza. Le loro parole non bastano per fermare Katie e Ridge, che decidono di mettere la parola fine a tutto questo. Infatti, il Forrester va via e viene convinto da Quinn a raggiungere Shauna. Invece, Katie fa le valigie per lasciare definitivamente Bill. Quest’ultimo la supplica di tornare indietro, ma senza ottenere alcun risultato.

Sembra che la giovane Logan non abbia intenzione di perdonare lo Spencer, in quanto è già stato infedele in passato. Ha sofferto molto nel vederlo finire spesso tra le braccia di Brooke e, questa volta, non intende fare dei passi indietro. Bill tenta di risolvere le cose, ma Katie ha ormai deciso di dire a Will che i suoi genitori si sono separati e che potrebbero non tornare più insieme.

In questa circostanza, avviene il colpo di scena per Brooke e Ridge! La Logan riesce ad avere la meglio nonostante tutto, in quanto Eric smaschera finalmente Quinn!