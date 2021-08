Beautiful, chi è il vero padre di Finn: un pericoloso segreto di Sheila

Le ultime anticipazioni americane svelano la verità: Jack Finnegan, non è solo il papà adottivo, ma anche quello biologico; c’è, però, qualcosa di misterioso che lo trasforma in una vittima di Sheila

C’è di mezzo un enorme segreto dietro la nascita di John ‘Finn’ Finnegan, neo marito di Steffy, e i telespettatori americani lo scopriranno nelle prossime puntate di Beautiful. Chi è il padre biologico del giovane medico? Da poco è uscita fuori la verità sull’identità della madre naturale, che ha creato un grande colpo di scena in casa Forrester.

Proprio durante il matrimonio di Steffy e Finn, Sheila Carter fa il suo ritorno. Ebbene, in questa circostanza, si palesa come la mamma biologica del ragazzo, diventato da poco padre del piccolo Hayes. Sin da subito, i Forrester tentano di allontanare Sheila, consapevoli della sua pericolosità. In passato, la Carter commise dei crimini che i protagonisti di Los Angeles non possono di certo aver dimenticato.

Steffy chiede apertamente a Finn di non avere alcun contatto con Sheila, in quanto non vuole che faccia parte delle loro vite e, sopratutto, di quella del loro bambino. La stilista è convinta che il neo marito abbia ascoltato e capito le sue paure, ma in realtà non è così. Infatti, John non riesce a mantenere le distanze da Sheila e si confida, intanto, con Paris Buckingham.

Nel frattempo, c’è tanta curiosità sull‘identità del padre biologico. C’è chi, addirittura, ha ipotizzato fosse Eric. In realtà, è ormai ufficiale: si tratta di Jack Finnegan, l’uomo che l’ha cresciuto insieme alla moglie Li. Ma perché finse di adottarlo e non ha mai svelato la verità a nessuno? Dietro tutta questa storia, sembra essersi un grande segreto.

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda in America, Sheila darà un ultimatum a Jack, che suonerà più come un ricatto. Pare che l’uomo non voglia che sua moglie o suo figlio scoprano l’enorme segreto che condivide con la Carter. Cosa accadde quando nacque Finn? Perché Jack allontanò Sheila e finse di adottare il bambino?

Durante un confronto, la Carter gli farà sapere che non ha alcuna intenzione di lasciare Los Angeles. Fatto ciò, rivelerà di avere un compito per lui. Di cosa si tratterà? Secondo le ultime anticipazioni americane, sarà qualcosa che lui non vorrà fare. Ma pare che sarà costretto ad agire come pretenderà Sheila.

C’è qualcosa che i due nascondono ormai da decenni. Jack sarà una delle vittime della Carter, che ha sempre dimostrato di essere una persona subdola e pronta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi.

Jack non è solo il padre adottivo di Finn, ma anche quello biologico. Questo argomento sta suscitando scalpore sul web da parte dei fan della soap opera americana. Sheila continuerà comunque a tenere sotto minaccia Jack.

Si pensa che la Carter sfrutterà il grande segreto che condividono da decenni per incontrare suo nipote Hayes. Steffy non glielo permetterà mai e, dunque, cercherà di farsi aiutare proprio da Jack.

C’è chi, però, inizia a dubitare del fatto che quest’ultimo, a questo punto, sia davvero il padre biologico di Finn. Sheila potrebbe avergli fatto credere questo per ottenere i suoi scopi.