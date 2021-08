Beautiful anticipazioni americane: duro confronto tra Liam e Finn per Steffy

Liam nelle prossime puntate americane di Beautiful affronterà John ‘Finn’ Finnegan e sembra che lascerà l’amaro in bocca ai telespettatori. Il giovane Spencer sarà furioso dopo aver scoperto che il nuovo marito di Steffy ha permesso a Sheila di entrare in casa. Ciò accade proprio dopo che la figlia di Ridge si ritrova di fronte a una spiacevole sorpresa, nella sua stessa abitazione.

La pericolosissima Carter fa ritorno a Los Angeles confessando a Finn di essere la sua madre biologica. E da questo momento cambiano completamente le carte in tavola. I Forrester e le Logan non hanno alcuna intenzione di lasciare via libera a Sheila. In particolare, Steffy racconta al marito gli orribili crimini commessi dalla dark lady in passato e gli chiede di farle una promessa.

Scendendo nel dettaglio, Steffy pretende che Finn non permetta a Sheila di entrare nelle loro vite. Non sa che la Carter è pronta a tutto pur di stare a fianco al figlio, che ha lasciò tra le braccia di Jack e Li Finnegan. Non solo, la Carter vorrebbe avere un ruolo nella vita del suo nipotino Hayes. Ed ecco che riesce nel suo intento, creando una rottura nel matrimonio di Steffy e Finn.

La giovane Forrester parte per un breve viaggio di lavoro con Hope e quando torna a casa, prima del previsto, trova Finn e Sheila in salotto. La Carter sta tenendo in braccio il suo bambino e, ovviamente, non reagisce bene di fronte a questa scena. A questo punto, al medico non resta altro che lasciare la loro casa, visto che non è riuscito a mantenere l’importante promessa fatta a Steffy.

Ed ecco che, secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful, entrerà nuovamente in scena Liam. Quest’ultimo accuserà Finn di aver tradito la fiducia di Steffy. Il pubblico potrebbe vedere la reazione dello Spencer un po’ ipocrita, tenendo conto dei suoi errori del passato. Il pubblico crede, infatti, che Liam non abbia alcun diritto di affrontare così Finn.

In realtà, il medico non ha particolari colpe. In quanto, è suo padre Jack a dare la possibilità a Sheila di vedere suo nipote, dopo le minacce ricevute. Liam non reagirà comunque bene, in quanto nella casa dove la Carter entra di nascosto c’è anche sua figlia Kelly, sebbene in quel preciso momento non si trovi lì. Pertanto, lo Spencer farà notare a Finn di aver commesso un gravissimo errore.

Anche Ridge accuserà il medico di aver messo in pericolo la loro famiglia facendo entrare Sheila in casa. Il Forrester e Liam saranno disposti a tutto pur di proteggere sia Steffy che i bambini.

Hope verrà a conoscenza del confronto tra Liam e Finn, ma potrebbe comunque comprendere la situazione. Nonostante ciò, la Logan potrebbe preoccuparsi nel vedere lo Spencer nel ruolo di ‘protettore’ di Steffy.

Pare che Liam supererà il limite quando affronterà Finn. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra i due e come deciderà di affrontare questa situazione la figlia di Ridge!