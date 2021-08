Beautiful, Sheila muore dopo aver distrutto due matrimoni? L’indiscrezione

Potrebbe davvero accadere? Sheila morirà in Beautiful dopo aver distrutto due matrimoni a Los Angeles? Le ultime indiscrezioni, condivise da SoapDirt, vedono la nota dark lady fare un’importante uscita di scena. Sembra che la presenza della Carter non sia destinata a essere permanente all’interno della trama della soap opera americana, come già accaduto in passato.

Questa volta, la regia potrebbe voler riservare a Sheila un’uscita di scena sconvolgente. Il suo ritorno sta causando non pochi problemi e ne genererà altri nelle prossime puntate americane. Le anticipazioni segnalano che Steffy si sentirà tradita dal suo nuovo marito John Finnegan. Quest’ultimo le promette che terrà lontana Sheila – che si rivela essere la sua madre biologica – dalle loro vite e, in particolare, da quella del loro bambino.

Suo padre Jack, tenuto sotto ricatto proprio dalla Carter, convincerà Finn a fare l’esatto contrario. Steffy partirà per un breve viaggio di lavoro con Hope e tornerà prima del previsto. Al suo rientro a casa, si ritroverà di fronte a una scena sconvolgente: vedrà Jack e Finn insieme a Sheila, che starà tenendo in braccio suo figlio Hayes!

Secondo la Forrester, il medico avrà messo in pericolo il loro bambino. E quanto accadrà potrebbe causare la fine del matrimonio, appena celebrato, di Steffy e Finn! Ma questa non è l’unica coppia che potrebbe scoppiare a causa delle intromissioni di Sheila. Infatti, secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful, la Carter terrà sotto ricatto Jack Finnegan.

Pare che quest’ultimo non sia solo il padre adottivo di Finn, ma anche il suo papà biologico. Questo, però, è un segreto che sta mantenendo ormai da tanti anni. L’unica a conoscenza di questa verità è Sheila, la quale gli farà sapere che potrebbe presto mettere al corrente di tutto sua moglie Li, ignara di quanto sta realmente accadendo e di quello che accadde in passato.

Jack si arrenderà e sarà costretto a fare ciò che gli ordinerà Sheila. Sarà proprio lui a convincere Finn a far trascorrere solo qualche minuto a Sheila con il piccolo Hayes. Ed ecco che la vita serena di Steffy e John verrà distrutta. La giovane Forrester, quando scoprirà la Carter con in braccio suo figlio, caccerà tutti e tre fuori dalla sua casa.

Si sentirà tradita da Finn e dal padre di quest’ultimo. Quando Li Finnegan verrà a conoscenza di quanto accaduto andrà su tutte le furie. Due matrimoni, dunque, rischiano di scoppiare da un momento all’altro.

Ora sta spuntando fuori una nuova teoria: il gioco, questa volta, si rivelerà mortale per Sheila. Ci sarà un nuovo omicidio a Los Angeles? Potrebbe nascere un altro mistero archiaviato quello sulla morte di Vinny.

In tanti vorrebbero mettere fuori gioco la Carter, in effetti. Dunque, poi bisognerà capire chi avrà ucciso Sheila. Sarà indubbiamente difficile individuare l’assassino. Ridge, Jack, Li, Steffy e Quinn avranno dei motivi per mettere fine alla vita della temutissima dark lady.

Inoltre, potrebbe tornare in scena Taylor, la quale ha sempre cercato di proteggere i suoi figli. Bisognerà attendere per scoprire se questa teoria si rivelerà essere una reale previsione sulle prossime puntate!