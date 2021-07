Beautiful, Hope cerca di salvare Thomas e scopre la verità su Vinny

Hope trova Thomas, rinchiuso in una gabbia da Justin, e tenta in tutti i modi di salvarlo. Le puntate di Beautiful, attualmente in onda in America, sono concentrate proprio sul rapimento del Forrester. La giovane Logan capisce che dietro la scomparsa di Thomas c’è proprio il fidato avvocato degli Spencer. Le sue intuizioni si rivelano concrete.

La figlia di Brooke, nel seminterrato della Spencer Publications, ascolta di nascosto Thomas, mentre implora Justin di lasciarlo andare prima che la situazione si complichi ulteriormente. L’avvocato, invece, è certo che risolverà il problema. Intanto, anche Ridge intuisce che la scomparsa di suo figlio abbia a che fare con Justin.

Quest’ultimo è in possesso del cellulare del Forrester e questo genera non pochi sospetti. Inizialmente lo stilista affronta Wyatt, il quale è abbastanza perplesso sulla questione. Entrambi sono d’accordo che è molto strana questa situazione. Ridge non si fida di Justin e chiede a Wyatt di chiamarlo.

L’avvocato si trova ancora con Thomas e continua a sfogare la sua rabbia repressa nei confronti di Bill. Proprio questo è il motivo per cui Justin rinchiude il padre del piccolo Douglas.

La morte di Vinny è un suicidio e il Forrester lo scopre attraverso alcuni video. Commette, però, un errore: si reca da Justin per mostrargli i filmati, in modo da poter salvare Liam dalla prigione.

Ottiene un risultato inaspettato, visto che Justin non ha alcuna intenzione di far tornare in libertà Bill e suo figlio. Il suo scopo ora è quello di impossessarsi della Spencer Publications e di vendicarsi delle umiliazioni subite dal suo capo.

Quando Justin viene chiamato da Wyatt e lascia il seminterrato, ecco che Thomas resta sconvolto: Hope si fa avanti e cerca subito di trovare un modo per farlo uscire dalla cella.

Durante questa lotta disperata, secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Thomas racconta alla Logan la verità sulla morte di Vinny: “Liam è in prigione per colpa sua”.

La confessione sconvolgente lascia senza parole Hope, che continua a cercare una soluzione per liberare il Forrester.

Riuscirà nel suo intento? Nelle prossime puntate americane, la Logan libererà Thomas, che dovrà raccontare a tutti la verità sulla morte di Vinny.

Il giovane Forrester si confronterà proprio con Bill, a cui rivelerà cosa ha intenzione di fare il suo fidato amico Justin.

Ma bisognerà fare attenzione alle future mosse dell’avvocato. Infatti, le ultime indiscrezioni fanno notare che Justin potrebbe cercare un’alleanza con Ridge!