Beautiful, Eric scoprirà che Quinn e Carter si amano: nuova difficile scelta

Eric si ritroverà a prendere una nuova decisione nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America. Le anticipazioni americane, infatti, segnalano che il patriarca della famiglia Forrester alla fine scoprirà che Quinn e Carter si amano. Per tale motivo, dovrà affrontare una nuova scelta sul destino del suo matrimonio. I telespettatori americani hanno appena assistito al ritorno della Fuller in casa Forrester, ma molti di loro avrebbero voluto vederla continuare a formare una coppia con l’avvocato.

Questa parte del pubblico non deve temere, in quanto sembra proprio che il futuro di Quinn sia destinato a essere vicino a Carter! Dopo aver scoperto il tradimento, Eric caccia di casa la Fuller, che lo supplica di perdonarla. Dà un’altra possibilità all’avvocato per quanto riguarda il suo lavoro e poi prende una decisione inaspettata. Ignaro del fatto che Quinn e Carter stiano continuando a vedersi di nascosto, il Forrester ammette di non essere stato un marito protettivo come avrebbe dovuto.

Il ritorno di Sheila a Los Angeles lo porta a riflettere ed ecco che inaspettatamente strappa le carte del divorzio e propone a Quinn di tornare a casa. Con grande rammarico, Carter invoglia la Fuller a fae ritorno dal Forrester, certo che questa sia la cosa giusta. In lacrime, la madre di Wyatt chiude con l’avvocato e torna tra le braccia di Eric, il quale le fa sapere di avere un problema intimo abbastanza importante.

Quinn gli promette che affronteranno insieme questa situazione, ma con il passare del tempo Eric si renderà conto della realtà. Il Forrester, quando strappa la carte del divorzio, è convinto che la storia di Quinn e Carter sia stata passeggera e solo fisica. Non ha idea del fatto che, in realtà, i due si stanno innamorando, proprio sotto il suo naso.

Quando si renderà conto della verità? Nel corso delle puntate americane di Beautiful che andranno in onda dal 6 al 10 settembre, pare che il padre di Ridge ascolterà una conversazione di Quinn e Shauna. Le loro parole saranno sufficienti a fargli capire cosa sta davvero accadendo nel cuore di sua moglie. Questa volta, Eric potrebbe apparire meno rabbioso e dare la possibilità alla Fuller di fare ciò che la rende felice.

Le anticipazioni annunciano che il Forrester dovrà, ancora, prendere una decisione difficile. Cosa farà Quinn? Lo abbandonerà in questo momento così difficile (il problema intimo causa non poca tensione nella vita del Forrester) per viversi serenamente la sua storia con Carter? Per scoprirlo, bisognerà attendere la prossima settimana.