Beautiful, Eric ha un problema intimo: la confessione a Quinn

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America Eric farà una confessione intima a Quinn. Scendendo nel dettaglio, il patriarca della famiglia Forrester confesserà a sua moglie di soffrire di una disfunzione erettile, dunque non potrà darle ciò di cui ha bisogno. Ora, però, i telespettatori credono che Eric non abbia davvero questo problema, ma che stia mettendo alla prova Quinn.

Per chi non lo sapesse, la coppia affronta non pochi problemi. Grazie all’intervento tempestivo di Brooke, il padre di Ridge scopre che la Fuller lo sta tradendo con Carter. Il tradimento causa molto dolore a Eric, che decide di mettere fine al loro matrimonio. Infatti, dà una seconda possibilità all’avvocato in azienda, ma elimina Quinn dalla sua vita, cacciandola di casa.

Non sa che, intanto, i due amanti stanno continuando a vedersi di nascosto. I sentimenti di Quinn e Carter crescono e proprio quando dimostrano di essere pronti a rendere pubblica la loro storia, ecco che Eric strappa le carte di divorzio. Dopo il ritorno di Sheila a Los Angeles ha modo di riflettere e capisce di non voler lasciare andare via Quinn.

Dunque, le propone di ritornare a casa, tanto che appende nuovamente il suo ritratto in casa Forrester. Carter, profondamente provato da quanto sta accadendo, invoglia la Fuller a tornare tra le braccia di Eric, sebbene la ami. In lacrime, Quinn lascia definitivamente l’avvocato e torna dal Forrester. Non sembra essere, però, un addio definitivo tra loro.

Intanto, imbarazzato, Eric si ritroverà costretto a rivelare alla Fuller il suo problema intimo. Il patriarca della famiglia Forrester parlerà di questa cosa anche con suo figlio Ridge. Pertanto, sembra proprio che il problema medico sia reale!

Il pubblico, però, pare avere qualche dubbio al riguardo. Infatti, i telespettatori vedono Eric diventare subdolo, pronto a mettere alla prova sia Quinn che Carter nelle prossime puntate americane di Beautiful.

Forse il Forrester sente il bisogno di voler ricevere delle rassicurazioni dalla Fuller. Nel frattempo, Eric si ritroverà a mettere uno stop a Brooke e Ridge: non vuole più che si intromettano nella sua vita matrimoniale con Quinn.

Le anticipazioni, al momento, segnalano che la Fuller per ora non tornerà tra le braccia di Carter, sebbene sia consapevole di provare per lui dei sentimenti ormai troppo importanti.

Nonostante ciò, il futuro potrebbe riservare altre sorprese. Sono tantissimi i telespettatori americani che tifano per i Quarter, ovvero la coppia composta da Quinn e Carter. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra loro e se il problema intimo di Eric sia reale oppure no.