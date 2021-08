Beautiful puntate America, Eric torna con Quinn: lo ‘stop’ a Brooke e Rigde

Il patriarca della famiglia Forrester, dopo giorni di riflessione, decide di dare un’altra possibilità al suo matrimonio, pronto a mettersi anche contro la sua famiglia: ma non sa ancora che la Fuller prova qualcosa per Carter

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano un dramma familiare per i Forrester. Eric e Quinn tornano a formare una coppia, dopo aver trascorso molti giorni distanti l’uno dall’altra. Ci sono cose che il padre di Ridge, però, non sa. Per chi non avesse seguito le ultime vicende della trama che sta attualmente andando in onda in America, Eric lascia Quinn dopo aver scoperto del tradimento con Carter.

Caccia di casa la Fuller e in azienda dà una seconda possibilità all’avvocato, che però non mantiene la sua promessa. Infatti, Carter e Quinn non riescono a fare a meno l’uno dell’altra e continuano a vedersi di nascosto. La designer di gioielli appare felice e serena quando è insieme all’avvocato, ma ecco che accade qualcosa di inaspettato.

Il ritorno di Sheila a Los Angeles porta Eric a fare una lunga riflessione: capisce così di non voler divorziare da Quinn. Quest’ultima è sorpresa e ne parla subito con Carter, il quale sacrifica l’amore che prova per lei e le consiglia di tornare a casa Forrester. Ed è quello che, dopo un lungo pianto, la Fuller fa. Mentre l’avvocato poi si ritrova solo e malinconico, Quinn torna da Eric.

Il patriarca della famiglia Forrester rimette al suo posto il ritratto della Fuller e insieme trascorrono momenti romantici. Nonostante ciò, nella notte, la madre di Wyatt torna a pensare a Carter, di cui sembra essersi davvero innamorata. “Nella villa dei Forrester si scatena un dramma familiare”, questo ciò che accadrà nelle prossime puntate americane di Beautiful secondo le anticipazioni di SoapDirt.

Infatti, pare che Eric respingerà la sua famiglia. In particolare, sarà stufo di ascoltare Brooke e Ridge, i quali non accettano il ritorno di Quinn dopo quanto accaduto. Ma il Forrester, questa volta, farà di tutto per difendere sua moglie. La Fuller gli fa notare che lasciare che Logan diventasse invadente è parte di ciò che ha distrutto il loro matrimonio.

Proprio per questo motivo, Eric non darà più voce in capitolo a Brooke e Ridge. Intanto, però, Quinn si renderà conto di essersi davvero legata a Carter, che nelle prossime puntate soffrirà molto.

Quindi, la Fuller potrebbe diventare consapevole dei suoi sentimenti e confessare tutto al Forrester, per tornare tra le braccia dell’avvocato. Se accadrà questo, i fan dei Quarter potranno festeggiare. Sono tanti i telespettatori che tifano per Quinn e Carter come coppia.

Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà, intanto a Los Angeles la pericolosa Sheila porterà non pochi problemi ai protagonisti!