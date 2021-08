Beautiful puntate America, Carter: scelta straziante, il sacrificio per Quinn

Momento difficile per Quinn e Carter. Secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful, l’avvocato fa un sacrificio e prende una decisione sofferta per permettere alla Fuller di tornare alla sua vecchia vita insieme a Eric. Per chi non avesse seguito le ultime vicende della trama che sta attualmente andando in onda in America, il Forrester decide di mettere fine al suo matrimonio con Quinn, per poi fare un passo indietro.

Scopre che la Fuller lo sta tradendo con Carter, grazie all’intervento tempestivo di Brooke. Profondamente ferito, Eric caccia di casa Quinn e dà una seconda possibilità all’avvocato, che continua così a lavorare per la Forrester Creations. Non sa che i due continuano a vedersi e a lasciarsi andare alla passione. Quando Quinn va a firmare i documenti del divorzio, Eric la sorprende.

Infatti, il padre di Ridge le fa sapere di aver riflettuto e di non volerla lasciare andare. Strappa, di fronte a lei, le carte del divorzio, lasciandola senza parole. A questo punto, Quinn torna da Carter e lo informa di quanto è appena accaduto. Eric comprende di non voler chiudere con la Fuller dopo il ritorno di Shauna a Los Angeles.

Sia Quinn che Carter sono increduli che il Forrester non voglia più il divorzio. La designer di gioielli ora non sa cosa fare: una parte di lei vorrebbe tornare tra le braccia di Eric, ma non riesce a distaccarsi dall’avvocato. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che la Fuller non sa più cosa vuole davvero, in quanto non crede di riuscire a interrompere la sua relazione con Carter.

“In fondo, penso che tu sappia cosa deve essere fatto”, dichiara l’avvocato profondamente addolorato. Intanto, riceve una chiamata di Eric, che gli chiede di riportare in casa Forrester il ritratto di Quinn. Non sa, ovviamente, che in quel momento l’avvocato si trova proprio insieme a lei.

Carter non vorrebbe lasciarla andare, ma sa che questo è ciò che è meglio per lei. “Torna indietro, Quinn. Torna indietro e sii la signora Forrester”, afferma l’avvocato, mentre Quinn inizia a piangere.

A detta sua questa potrebbe essere l’ultima possibilità per la Fuller di essere felice e quindi la invita a raggiungere Eric. Quinn ammette che ha ragione, ama suo marito, ma sa che prova dei sentimenti anche per lui.

“Ti amo anch’io”, le risponde Carter. Una scelta difficile quella fatta dall’avvocato. Dall’altra parte, singhiozzando, anche Quinn prova difficoltà a mettere fine alla loro storia.

Sembra proprio che la Fuller tornerà insieme a Eric, ma questo potrebbe non essere un addio definitivo con Carter. La designer di gioielli potrebbe presto far ritorno tra le braccia dell’avvocato. Il pubblico americano ormai tifa per questa coppia!