Beautiful, Eric e Quinn: lui strappa le carte del divorzio, ma lei ama un altro

Diventa sempre più problematica la situazione in casa Forrester, tra Eric e Quinn. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che il padre di Ridge sconvolge tutti e si dice pronto a far tornare la Fuller nella sua vita. Nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in America, Eric non è più intenzionato a procedere con il divorzio da Quinn, anzi.

Chi ha seguito le ultime anticipazioni sa che il patriarca della famiglia Forrester scopre di essere stato tradito dalla Fuller. Quest’ultima si lascia andare alla passione con Carter e, proprio quando sta per rinnovare i voti con Eric, Brooke svela a tutti la verità sul tradimento. A questo punto, la Logan sembra avere la sua grande rivincita e il Forrester caccia di casa Quinn.

Dà, invece, una seconda possibilità a Carter alla Forrester Creations, chiedendogli di non vedere più la designer di gioielli. In realtà, l’avvocato non mantiene la sua promessa e continua a incontrare di nascosto Quinn, con cui sembra essere nato ormai un amore. Infatti, la designer di gioielli stupisce tutti. Nella villa Forrester, Eric incontra la Fuller per parlare delle pratiche di divorzio,

Qui ammette di amarla ancora e di avere avuto molto tempo per pensare a quello che ha accaduto. Ha ricordato ciò che aveva detto il giorno del matrimonio: aveva promesso di proteggerla e difenderla, ma non è stato all’altezza. La madre di Wyatt è sbalordita mentre ascolta queste sue parole.

Eric, a questo punto, le confessa che non vuole che il loro matrimonio finisca. Il Forrester crede che sia stato il ritorno di Sheila ad aprirgli gli occhi e a fargli capire che non vuole divorziare da lei.

Ed ecco che Eric strappa le carte del divorzio lasciando Quinn a bocca aperta e senza parole! Sicuro che lei lo ami ancora, le chiede di andare a prendere le sue cose e di tornare a casa sua. La stringe poi in un abbraccio, ma la Fuller ha un’espressione che mostra la sua grande confusione.

Il motivo? Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Quinn è ormai innamorata di Carter. Quest’ultimo la attende nel suo appartamento, immaginando di trascorrere un’altra notte di passione insieme.

Quando lei gli fa sapere cos’è appena accaduto nella villa Forrester, l’avvocato resta senza parole e abbassa subito la testa, amareggiato. Un momento doloroso per Carter. Cosa farà ora Quinn? Tornerà con Eric o rischierà tutto per vivere il suo amore con l’avvocato?