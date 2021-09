Beautiful puntate America, Steffy e Brooke per la prima volta alleate

Steffy e John Finnegan sono protagonisti di una brutta crisi matrimoniale, subito dopo essere diventati genitori del piccolo Hayes. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano il ritorno di Sheila Carter, che si rivela essere la madre naturale di Finn. Sin da subito, la giovane Forrester affronta e respinge la temutissima dark lady. Non solo, chiede al medico di non dare alcuna opportunità a Sheila, in quanto è una persona molto pericolosa. Ma Finn non mantiene la sua promessa.

Alcune scelte del medico portano Steffy a vivere momenti di sconforto, ma cosa c’entra Brooke Logan in tutto questo? Pare che la crisi tra i due diventerà un problema per la moglie di Ridge. Quando la giovane stilista confessa a suo padre di avere dei problemi con Finn, Brooke appare pietrificata. La madre di Hope cerca subito di capire se la situazione è grave. Ed effettivamente la stessa Steffy conferma che i problemi si stanno facendo sempre più seri. Il pensiero di Brooke finirà a Hope nei prossimi episodi.

Ora che Steffy ha al suo fianco un altro uomo, la vita di sua figlia insieme a Liam è serena. Infatti, le anticipazioni segnalano che nelle prossime puntate americane di Beautiful lo Spencer darà ancora il suo sostegno alla Forrester, anche perché vive insieme a Kelly. Tutti sono consapevoli del fatto che Sheila sia pericolosa e questo dettaglio non può non preoccupare Liam.

Non si sa ancora di preciso perché Brooke appaia così preoccupata. Come riporta anche SoapDirt, i suoi timori probabilmente riguardano Hope. Nonostante tutto, Steffy cercherà di combattere per il suo matrimonio. Ma Sheila ha sempre qualche stratagemma in mente. Con sua grande gioia, Finn la chiama “madre” mentre è in ospedale.

Steffy farà di tutto per salvare suo marito dalla manipolazione della perfida Sheila. E pare che, questa volta, il pubblico vedrà Brooke dalla sua parte. Questo rappresenta un grande cambiamento per i telespettatori, visto che la figlia di Ridge e la Logan non sono mai andate così tanto d’accordo. Ora, però, Brooke non può permettere che la storia di Steffy e Finn arrivi al capolinea.

Nei prossimi episodi, la Logan darà il suo supporto alla stilista. Le due dovranno unire le loro forze contro Sheila. Sembra che Finn sarà, invece, sempre più vicino alla sua madre biologica, non conoscendo nel dettaglio tutti i crimini da lei commessi in passato. Per chi segue da anni la soap opera ricorderà sicuramente di cosa è capace Sheila.