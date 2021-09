Beautiful puntate America: Sheila finisce in ospedale, Steffy all’attacco

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano il ricovero d’urgenza di Sheila. La dark lady fa ritorno a Los Angeles e sconvolge la vita di Steffy e Finn. Ebbene, nelle prossime puntate che andranno in onda in America la situazione si complicherà maggiormente. La giovane Forrester dubiterà del fatto che la Carter abbia davvero una malattia. Dall’altra parte, però, sembra che Finn si schiererà con la sua madre naturale. A questo punto, i telespettatori chiedono di allontanare Steffy dal giovane medico.

Si sapeva che il ritorno di Sheila avrebbe generato non pochi problemi. Ed ecco che, infatti, la figlia di Ridge si ritrova a vivere una situazione davvero difficile. Sembra proprio che il matrimonio di Steffy e Finn sia destinato ad affrontare molti ostacoli. Innanzitutto, quando la giovane Forrester fa ritorno a casa (prima del previsto), dopo un breve viaggio di lavoro con Hope, si trova di fronte a una scena sconvolgente: Sheila sta tenendo il braccio suo figlio Hayes. A questo punto, Steffy caccia tutti via di casa, compreso Finn.

Anche Liam affronterà il medico dopo quanto accaduto, in quanto temerà il peggio con la presenza di Sheila. Intanto, quest’ultima farà visita a Finne s i scuserà per tutti i problemi che gli ha causato. Ma Finn le farà sapere che sarebbe meglio non incontrarsi più. Per lui l’unico modo per salvare il suo matrimonio è rispettare le richieste di Steffy e tenere, dunque, a distanza Sheila.

Non appena affermerà ciò, la Carter crollerà di fronte a lui e rimarrà incosciente per un po’ di tempo. Finn sarà sconvolto e si arrabbierà con se stesso per aver perso la madre naturale ancora prima di conoscerla. Farà di tutto affinché la donna arrivi in ospedale il prima possibile. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Steffy crederà che si tratti di un grosso imbroglio.

Infatti, farà subito notare a Finn che Sheila sta facendo quello che fa da sempre: manipolare la situazione. Una volta che sarà sveglia e vigile, la dark lady si ritroverà di fronte alle accuse di Steffy.

Nonostante ciò, dimostrerà di essere soddisfatta di se stessa quando causerà ulteriori conflitti tra Finn e Steffy, mentre sarà ricoverata in ospedale. A questo punto, il medico si renderà conto che deve prendere una decisione: chi deve sostenere, sua moglie o la sua mamma biologica?

Ovviamente, dovrà anche vederci chiaro sulla presunta malattia di Sheila. Dunque, in quanto dottore, avrà la possibilità di continuare a starle accanto in ospedale.

La Carter ha davvero una malattia o il suo è solo uno stratagemma per mantenere vicino Finn? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime puntate americane.