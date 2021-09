Beautiful, Steffy: la storia con Hope e Liam si ripete? Tradimenti e rotture

Cosa accadrà nelle prossime puntate americane di Beautiful? Sembra proprio che i protagonisti di Los Angeles continueranno a regnare nel caos. In particolare, il matrimonio di Steffy e Finn subirà altri duri colpi. Le anticipazioni rivelano che qualcosa potrebbe inevitabilmente cambiare anche tra Hope e Liam. Sembra che, al momento, la ‘polizza assicurativa’ della Logan sia Finn. Il medico rischierà seriamente di perdere la Forrester, soprattutto dopo il ricovero in ospedale di Sheila.

La dark lady fa ritorno a Los Angeles e semina il panico nella vita di Steffy, che finalmente ha ritrovato il sorriso insieme a Finn, dando alla luce il suo secondo figlio, Hayes. Sheila si rivela essere la madre biologica del medico, il quale non mantiene tutte le promesse. Infatti, sebbene sappia che Steffy sia contraria, Finn resta in contatto con la Carter e le permette addirittura di vedere il piccolo Hayes. Questo provoca una dura reazione della figlia di Ridge, che non è assolutamente disposta a dare a Sheila alcuna possibilità.

La Carter, improvvisamente, ha un malore e finisce in ospedale. A questo punto, Finn si troverà in serie difficoltà. Steffy affronterà Sheila, convinta che stia fingendo di stare male per tenere al suo fianco il ragazzo. Ma cosa c’entra in tutto questo Hope? Se il matrimonio di Finn e Steffy arrivasse al capolinea, potrebbero tornare i problemi del passato.

La Logan è attualmente felice insieme a Liam e alla piccola Beth. Pertanto, abbassa la guardia. Sa che la sua storia d’amore con lo Spencer, però, è sempre stata collegata a Steffy, che è anche co-genitore di Kelly. Non è passato molto tempo dall’ultimo tradimento di Liam. Ora che c’è aria di crisi tra la Forrester e Finn, Hope potrebbe iniziare a temere il peggio.

Tra Steffy e il medico si inserisce un’altra figura, come se non bastasse: Paris Buckingham. La sorella di Zoe ha una cotta per John Finnegan e questo non è passato inosservato agli occhi attenti dei telespettatori americani. La situazione, dunque, per Steffy è destinata a peggiorare. Di fronte a questi avvenimenti, la zona comfort di Hope potrebbe sgretolarsi se pensa che la storia possa ripetersi.

D’altronde, Liam c’è sempre stato per Steffy. Questa volta è pronto a darle il suo appoggio, anche perché non ha alcuna intenzione di permettere a Sheila di entrare in casa della Forrester, visto che lì c’è anche sua figlia Kelly.

Liam e Steffy potrebbero riavvicinarsi, ancora una volta? Sicuramente si tratterebbe di un duro colpo per Hope, che ora è così tranquilla e serena.