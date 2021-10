Beautiful puntate America, Deacon torna: come fa a uscire di prigione

Com’è possibile che Deacon Sharpe esca così di prigione? Il motivo lo spiega lui stesso, secondo quanto si legge dal recap della puntata di Beautiful andata in onda ieri sera in America. Il padre di Hope torna a Los Angeles ed è pronto a riprendere in mano la sua vita. Il tutto accade nel momento in cui la giovane Logan riunisce Liam, Brooke e Ridge nella stessa stanza. Ed ecco che arriva il suo ospite speciale. “Papà è a casa”, annuncia entusiasta Deacon, che dovrebbe trovarsi in prigione.

A questo punto, Ridge urla subito contro di lui, facendo notare che non dovrebbe essere lì. Non solo, Liam crede che sia fuggito e così lo minaccia che chiamerà la polizia. Ma ecco che lo stesso Deacon fa sapere loro che non gli importa di cosa possono fare, in quanto è stato appena rilasciato a causa del sovraffollamento. Nessuno di loro, fatta eccezione per Hope, crede che Sharpe possa davvero essere cambiato. Ma la giovane Logan insiste sul fatto che suo padre non è tornato per causare problemi o per chiedere soldi.

Inoltre, Hope confessa di essere stata lei a invitarlo a tornare! Brooke e Ridge si lamentano della situazione e appaiono davvero molto confusi. Deacon rivela di voler solo un po’ di tempo e il beneficio del dubbio. Sente che tutti potrebbero cambiare idea sul suo conto, ma Brooke lo conosce fin troppo bene. Liam esorta Hope, per tale motivo, a dire a suo padre di andare via.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, la giovane non ha alcuna intenzione di perdere la possibilità di avere al suo fianco Deacon. Non sta perdonando quello che lui ha fatto in passato e sa che tutti loro vogliono proteggerla. Nonostante ciò, non riesce a mandare via suo padre. Ed ecco che esce fuori un segreto che lascia senza parole Liam.

Ebbene, per tutto questo tempo, Hope ha continuato ad avere un rapporto a distanza con suo padre, attraverso delle lettere. Proprio Deacon tira fuori tutti i messaggi che ha ricevuto dalla figlia e che per lui hanno rappresentato la salvezza in prigione.

Liam è sconvolto nell’apprendere che sua moglie ha mantenuto segretamente una corrispondenza con Deacon. Il giovane Spencer lo avverte: non può semplicemente tornare e iniziare a fare il lavaggio del cervello a sua moglie.

Inoltre, Brooke aggiunge che non è il benvenuto e che non farà mai parte della vita di Hope. Spinge quest’ultima a dire lo stesso, ma non ottiene il risultato sperato. Infatti, la giovane Logan resta in silenzio, con l’aria turbata.