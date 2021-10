Beautiful, il ritorno di Deacon: Liam farà un’inaspettata scoperta su Hope

Ebbene sì, è Deacon Sharpe il personaggio misterioso che farà ritorno a Los Angeles nelle prossime puntate americane di Beautiful. Un nuovo filmato di anticipazioni della soap opera annuncia l’arrivo del padre di Hope. Le immagini vedono l’uomo di fronte alle onde del mare mentre si prepara a fare il suo scoppiettante ritorno nella vita delle Logan e dei Forrester. Dopo di che, è possibile vedere Brooke, Katie, Liam e Ridge sconvolti per l’arrivo di Deacon. Tutti e quattro temeranno il peggio, mentre sembra che Hope sarà entusiasta di rivedere suo padre.

“La tempesta sta arrivando”, così la soap annuncia il ritorno dell’attore Sean Kanan nel cast, dal prossimo 7 ottobre. Deacon uscirà di prigione e farà subito visita a sua figlia, scoprendo come la sua vita in questi lunghi anni è cambiata. L’ultima volta che i telespettatori hanno visto Sharpe a Los Angeles è stato nel 2017. Quell’anno, fu arrestato dopo aver cercato di uccidere Quinn. Voleva vendicarsi perché lei aveva tentato di metterlo fuori gioco gettandolo da una scogliera.

Eric e Ridge si scagliarono immediatamente contro Deacon e non tennero conto, neppure per un momento, delle sue accuse. Ed ecco che ora tornerà per mettere nuovamente in crisi le loro vite. Perché il suo ritorno sarà l’inizio di un lungo dramma per Liam e Hope? Le anticipazioni americane di Beautiful, già diverse settimane fa, segnalavano che un ritorno dal passato metterà in crisi la nuova e serena vita della coppia. Il motivo?

Hope, in questi anni, pare abbia mantenuto in qualche modo vivo il suo legame con Deacon attraverso delle lettere. Si scoprirà, infatti, che la giovane Logan aveva ricevuto dei messaggi da parte del padre quando credeva che la sua piccola Beth fosse morta. Ma Liam non era a conoscenza di questa corrispondenza e sembra che la scoperta lo lascerà senza parole.

La figlia di Brooke sarà entusiasta di avere un’altra possibilità per avere di nuovo un legame con suo padre di persona. Tra le lettere segrete e il rientro di Deacon, Liam avrà dei motivi per scontrarsi con sua moglie. Dopo il ritorno inaspettato di Sheila Carter, che sta mettendo in crisi il matrimonio di Steffy e Finn, ecco che la soap opera decide di regalare un nuovo grande colpo di scena!

Sembra, inoltre, che Deacon e Sheila avranno molto di cui parlare, visto che si ritroveranno a vivere una situazione simile. Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà con il ritorno di Sharpe.