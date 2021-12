Beautiful, Brooke e Deacon vicini: Sheila tradita pugnalerà alle spalle

Deacon ottiene il risultato sperato, ma le anticipazioni americane rivelano che la spietata dark lady non se ne starà con le mani in mano

La vicinanza di Brooke e Deacon, nelle prossime puntate americane di Beautiful, non darà fastidio solo a Ridge. Anche Sheila proverà una certa gelosia nel vedere il suo vecchio alleato conquistare la sua ex amante. Facendo un punto della situazione, Sharpe torna a Los Angeles e accetta di allearsi con la perfida dark lady per riavvicinarsi a Hope e contrastare i Forrester. Al contrario della Carter, Deacon riesce subito a ottenere dei risultati. Infatti, sua figlia crede nel suo cambiamento e Brooke si schiera dalla loro parte, andando persino contro Ridge.

La Logan si ritrova costretta a mettersi dalla parte di Hope e questo causa non pochi drammi nel suo matrimonio. Questo risultato, non verrà accettato da Sheila nelle prossime puntate americane. La dark lady sfrutta sia Deacon che Jack Finnegan come burattini per ottenere ciò che vuole, ovvero eliminare i Forrester e avvicinarsi a suo figlio Finn. Ma ecco che entrambi i suoi ‘burattini’ potrebbero presto allontanarsi. Dovranno fare, però, molta attenzione perché le azioni di Sheila avranno un effetto a catena che si diffonderà rapidamente!

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che la Carter pugnalerà alle spalle Deacon e Jack. Quest’ultimo, proprio sotto consiglio di Sheila, confessa a Finn e a sua moglie Li tutta quanta la verità su ciò che accadde in passato. Tutto sembra procedere secondo i piani della dark lady. Ma questo finirà molto presto.

Dopo aver seguito il consiglio di Sheila, Jack capirà di essere ormai emarginato dalla sua famiglia. Questo fa parte del piano della Carter e improvvisamente il signor Finnegan deciderà di tirarsi fuori. Stessa cosa farà Deacon, il quale ormai è vicino a Hope e inaspettatamente anche a Brooke.

Mentre si metterà al lavoro per conquistare suo figlio John Finnegan, Sheila vedrà Deacon e Jack allontanarsi dai suoi piani. Ma si sa, la Carter non accetta chi non cammina sulla sua stessa strada. Dunque, molto presto, i due suoi ‘burattini’ si ritroveranno a fare i conti con lei!

Questo, però, potrebbe non essere un punto a sfavore per Deacon e Jack. Se entrambi dimostrano di essere distanti da Sheila e di voler contrastarla, tutto cambierebbe e gli altri protagonisti li vedrebbero con altri occhi.

Andando contro Sheila, Deacon potrebbe finalmente dimostrare di essere cambiato. Ma raramente Ridge, Liam e Steffy cambiano idea su qualcuno. Bisognerà comunque attendere la messa in onda delle prossime puntate americane per capire cosa accadrà davvero a Los Angeles!