Beautiful, Steffy e Finn sconvolti: svelato il grande segreto sul padre di lui

Finalmente tutti i segreti riguardanti John Finnegan in Beautiful usciranno fuori. I telespettatori americani hanno già assistito al ritorno di Sheila durante il matrimonio di Steffy. Facendo il punto della situazione: la figlia di Ridge sposa Finn, dopo aver dato alla luce il loro figlio Hayes. Diventano marito e moglie, ma non sanno che sin da subito il loro matrimonio deve affrontare non poche problematiche. Sheila entra in casa Forrester e confessa al medico di essere la sua madre biologica.

Finn fu adottato da Jack e Li Finnegan, ma c’è qualcosa che scoprirà nelle prossime puntate americane. Le anticipazioni, già da tempo, hanno annunciato che in realtà Jack è il suo padre biologico e non adottivo, come fece credere a tutti. Ebbe un flirt con Sheila che portò appunto alla nascita di quello che ora è il marito di Steffy. Né Finn né Li sono a conoscenza di questa verità. Jack decise di non rivelare nulla a sua moglie, in quanto sarebbe uscito fuori il suo tradimento con Sheila.

Arriverà, però, il momento per entrambi di scoprire cosa accadde davvero anni fa. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Jack, nelle prossime puntate che andranno in onda in America, andrà a pranzo con Sheila. I problemi per lui inizieranno quando Finn si presenterà a Il Giardino, proprio dove i due ex amanti staranno pranzando.

Jack riuscirà questa volta a nascondersi, ma non potrà fuggire dalla verità ancora per molto. La prossima settimana sarà importante per Li, la quale scoprirà i segreti che suo marito custodisce da decenni. Verrà fuori la verità sulla relazione con Sheila, che il signor Finnegan decise di seppellire. Così, confermerà di essere davvero il padre del medico.

Finn e Steffy scopriranno tutto questo insieme. Jack farà una confessione forzata al figlio, dopo aver fatto arrabbiare non poco Li. Quest’ultima si rifiuterà di lasciare che suo marito continui a mentire. Vorrà, a tutti i costi, che la verità esca fuori. Pare che sarà Sheila a causare questa difficile situazione per il signor Finnegan.

La Carter farà pressione al suo ex amante, che deciderà di raccontare a sua moglie cosa accadde davvero decenni fa. Ovviamente, la notizia lascerà la povera Li, che ha cresciuto Finn come fosse figlio suo senza problemi, con il cuore spezzato. La donna non sapeva di aver adottato il bambino nato dal flirt tra Jack e Sheila.

Non solo, scoprirà così che suo marito anni fa la tradì. Li manterrà la sua posizione e il tutto sconvolgerà Finn, che sarà consapevole di essere stato per anni ingannato da Jack. Steffy proverà a consolare suo marito, mentre dovrà ancora contrastare Sheila!