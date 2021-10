Beautiful anticipazioni, Sheila e Deacon passionali: ma lui resta sconvolto

Tra piani subdoli e momenti passionali, con Sheila e Deacon ci sarà anche da ridere! Le anticipazioni americane di Beautiful mostrano i due in un momento di passione, che però fa parte di un piano. Il povero Sharpe si ritroverà stordito quando la Carter lo bacerà con passione mentre staranno cenando insieme. Come già anticipato, i due criminali si alleano per raggiungere i loro rispettivi obbiettivi. Mentre Sheila deve trovare un modo per eliminare Steffy e avere così un rapporto con il figlio ritrovato (Finn), Deacon vuole stare a fianco a sua figlia Hope.

È la Carter a proporre allo Sharpe, appena uscito di prigione, di collaborare e unire così le forze contro i Forrester. Infatti, proprio lei ha in mente uno dei suoi folli piani per avere un posto nella vita di Finn e Hayes. Inizialmente, però, Deacon non approva. L’uomo si rende conto del fatto che l’alleanza con la dark lady potrebbe allontanarlo ancora di più da Hope. Ma poi si lascia convincere dal fatto che insieme potrebbero effettivamente avere la loro vendetta sui Forrester e, allo stesso tempo, stare insieme ai rispettivi figli.

Ed ecco che nelle prossime puntate americane di Beautiful arriverà il momento in cui metteranno a segno la loro prima mossa. Mentre saranno a cena Sheila farà presente a Deacon che potrebbero essersi innamorati. Dopo di che, lo bacerà passionalmente. In questa circostanza, lo Sharpe apparirà davvero confuso e scioccato da quanto è appena accaduto, a tratti anche spaventato. Non sarà cosciente del fatto che proprio dietro di loro ci sono Finn e Hope che avranno assistito alla scena. Ebbene Sheila bacerà Deacon con lo scopo che i due loro rispettivi figli li vedano felici insieme.

Inutile dire che Hope e Finn saranno altrettanto sconvolti per ciò che hanno visto. Ed effettivamente la giovane Logan inizierà a nutrire dei seri dubbi su suo padre: se fa coppia con Sheila vuol dire che non è davvero cambiato. Intanto, Deacon non avrà altra scelta che baciare la Carter, sebbene non abbia alcuna intenzione di avere questo genere di contatti con lei.

Ma alla dark lady non importa cosa davvero Deacon provi per lei, ha solo bisogno che finga. Sembra che Sheila sarà convinta del fatto che mettere in scena questa assurda love story possa aiutare in qualche modo entrambi. Questa non sarà l’unica mossa che la Carter metterà a segno nei prossimi episodi di Beautiful.

Infatti, Sheila avrà come obbiettivo quello di separare le due coppie Steffy-Finn e Liam-Hope. La dark lady vorrà far credere a suo figlio e alla Logan che tra la Forrester e lo Spencer sia scoppiata di nuovo la passione. Si pensa che addirittura Hope e Finn beccheranno Steffy e Liam insieme, ma ovviamente si tratterà di un fraintendimento.