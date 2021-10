Beautiful puntate America: Hope e Finn beccheranno Steffy e Liam insieme

Nelle prossime puntate americane di Beautiful accadrà qualcosa non del tutto inaspettato. Le coppie Liam-Hope e Steffy-Finn stanno per subire dei duri colpi a causa della pericolosa alleanza di Sheila e Deacon. I due scelgono di unirsi per ottenere i loro rispettivi obbiettivi. In realtà, l’idea nasce dalla Carter, che propone all’ex amore di Brooke di formare una coppia per contrastare definitivamente i Forrester. Riusciranno nel loro intento? Sicuramente metteranno a segno qualche colpo devastante!

Le anticipazioni americane segnalano che Steffy e Finn si imbatteranno in Deacon. I due saranno sconvolti da ciò che vedranno, in quanto Sheila sarà in compagnia dello Sharpe. Questo cambierà le carte in tavola, in quanto Hope inizierà ad avere dei sospetti su suo padre. Un po’ tutti la stanno avvertendo del fatto che Deacon potrebbe non essere cambiato e il fatto che trascorra il suo tempo insieme alla dark lady la preoccupa non poco. A questo punto, Steffy e Finn inizieranno ad avere non pochi timori sull’alleanza Deacon-Sheila.

Ora la giovane Forrester avrà un motivo in più per essere preoccupata. Sia lei che Liam continueranno a vietare a Hope e Finn di avere dei contatti con i loro rispetti genitori. La subdola alleanza cambierà di certo la situazione nella trama di Beautiful che sta attualmente andando in onda in America. Sia Sheila che Deacon assicurano di essere cambiati. Eppure il fatto che siano insieme farà crescere un po’ di paura in Hope e Finn.

Entrambi credono che i genitori stiano raccontando la verità, ma si renderanno presto conto del contrario. Nonostante ciò, la situazione non si stabilizzerà per nulla. Sembra che Sheila non avrà alcuna intenzione di arrendersi, vorrà ancora avere una relazione con suo figlio e suo nipote Hayes. Pertanto, metterà in scena un nuovo complotto.

Come Deacon vede Liam un grande ostacolo, Sheila vede in Steffy la stessa cosa. Quindi entrambi vorranno far nascere uno scombussolamento nelle storie d’amore dei loro figli. Ebbene i due subdoli alleati vorranno far credere a Hope e Finn che i loro rispettivi coniugi li stiano tradendo. Ancora una volta, Deacon e Sheila dimostreranno di essere dei grandi manipolatori.

Pertanto, creeranno dei sospetti nelle menti di Finn e Hope mettendo in atto uno stratagemma che farà credere loro di essere stati traditi. Agli occhi dei due sembrerà che tra Liam e Steffy non sia mai finita, ma questo non rappresenterà la realtà. Dunque, ci saranno una serie di fraintendimenti, che nasceranno proprio dalle menti dei due alleati!