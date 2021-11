Beautiful puntate America, Ridge e Deacon: Brooke farà una scelta sofferta

By

Per i Bridge in Beautiful, nelle prossime puntate americane, la situazione si metterà decisamente male. Le ultime anticipazioni rivelano che Brooke sceglierà tra Ridge e Deacon! Mentre Steffy e Liam cercheranno un modo per allontanare Sharpe dalla vita di Hope e così anche Sheila da Finn, lo stilista si infurierà parecchio. Quest’ultimo lancerà un nuovo avvertimento all’ex amante di sua moglie, tentando di tenerlo lontano dalla sua famiglia. A prendere in mano la situazione sarà Brooke.

Mentre tutto precipiterà nel caos, la Logan sconvolgerà tutti con un duro sfogo e deciderà di prendere dei provvedimenti, con lo scopo di gestire i vari conflitti. In questo momento, si sente come bloccata nel mezzo della ‘faida’ di Ridge e Deacon. Di fronte allo sfogo, il Forrester si lascerà andare a una dichiarazione d’amore, con cui tenterà di rassicurare la sua dolce metà. Cercherà così di farle capire che proteggerla è il suo unico obbiettivo e le spiegherà, ancora una volta, il motivo per cui Sharpe dovrebbe stare lontano da tutti loro.

Nonostante ciò, Brooke si renderà conto che potrebbe allontanare Hope se sta dalla parte di Ridge su questo punto. Pertanto, pare che la Logan deciderà di mantenere la sua posizione, sostenendo il diritto della figlia di avere il padre nella sua vita. Come già anticipato, Brooke sceglierà di sostenere Hope, per non essere allontanata da lei.

Ma questa sua posizione, porterà Ridge a esplodere di nuovo, spinto ormai al limite. Ed ecco che Brooke “farà una scelta sofferta”! Queste le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate americane. Sembra che la Logan lancerà un ultimatum a suo marito. Sosterrà che vivono sotto il tetto di casa sua e, dunque, ha il diritto di scegliere chi può entrarci e chi no.

In questo modo, gli farà capire che Deacon potrà frequentare la sua abitazione, con o senza il suo consenso. E mentre Hope e suo padre faranno un patto segreto, una nuova e devastante crisi per i Bridge si avvicinerà sempre di più. Brooke potrebbe ricadere tra le braccia di Deacon tradendo Ridge?

In questo caso, la Loagn andrà sicuramente dalla parte di Sharpe, ma potrebbe anche non cedere alle tentazioni. Dovrà anche lei stare attenta prossimamente, visto che tornerà a Los Angeles Taylor Hayes! Con il suo ritorno, la soap opera riserverà sicuramente non pochi colpi di scena! La madre di Steffy e Thomas dimostrerà subito di essere pronta a tutto pur di proteggere la sua famiglia e questo la avvicinerà parecchio a Ridge!