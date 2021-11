Beautiful anticipazioni americane: Hope taglia fuori Ridge, Brooke distrutta

La giovane Logan affronterà lo stilista per difendere Deacon e questo manderà in crisi sua madre

Hope sarà molto dura con Ridge nelle prossime puntate americane di Beautiful. Le ultime anticipazioni rivelano che la giovane Logan farà valere il suo punto di vista e non avrà alcuna intenzione di cambiare idea. Il confronto tra loro arriverà nel momento in cui lo stilista tornerà a casa e troverà Deacon in compagnia di Hope e Brooke. Sharpe torna a Los Angeles, dopo essere uscito di prigione. Si scopre, con il suo ritorno, che la giovane Logan ha continuato ad avere un rapporto a distanza con suo padre, attraverso delle lettere.

Liam, Ridge e Brooke cercano sin da subito di allontanare Deacon dalla vita di Hope. Anche Steffy si intromette nella questione, visto che Sharpe inizia ad avere una relazione con Sheila. Quest’ultima sta rendendo la vita della Forrester impossibile, da quando si è rivelata essere la madre biologica di John Finnegan. Steffy cerca di proteggere il suo matrimonio con il medico e il loro piccolo Hayes dalla Carter. Sapendo che quest’ultima sta tramando qualcosa di losco con Deacon, invita Hope a fare lo stesso.

Non mancano gli scontri tra le due storiche rivali. Brooke, però, inizia a fare qualche passo indietro. Hope le dà un ultimatum inaspettato: se non la lascerà libera di avere un rapporto con suo padre, la dovrà tagliare fuori dalla sua vita. Durante questo confronto, Brooke si ritrova a ricordare il suo peggior tradimento e sembra disposta a dare il via libera a sua figlia.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Ridge, quando troverà Deacon in casa, reagirà male. Brooke finirà, però, per difendere Sharpe, facendo notare al marito che si è più volte scusato. Secondo la Logan, merita almeno la possibilità di essere ascoltato. Tuttavia, Ridge farà fatica a credere a ciò che starà ascoltando.

Ricorderà a Brooke il dolore che Deacon ha causato, invitando quest’ultimo ad andare via. Pare che alla fine Sharpe se ne andrà volontariamente, per evitare di peggiorare la situazione. Hope combatterà per lui e farà una dichiarazione audace quando si confronterà con Ridge faccia a faccia. Allo stilista, in modo abbastanza forte, farà notare che non è suo padre, ma Deacon lo è.

Apprezza il ruolo che ha avuto nella sua vita come figura paterna, ma non accetterà il fatto che si comporti come se fosse il suo vero padre. Brooke avrà non pochi dubbi al riguardo: sa che Deacon è pericoloso e che Ridge ha ragione. Nonostante ciò, non potrà abbandonare sua figlia. A causa delle differenti posizioni di Hope e Ridge, Brooke andrà in crisi.

Sebbene la moglie di Liam dimostrerà le sue volontà con fermezza, lo stilista non si fermerà. Non solo, continuerà a essere alleato dello Spencer, ma chiederà a Justin Barber di tenere sotto controllo Deacon e Sheila. Va segnalato che ora l’ex amico di Bill ora lavora insieme a Ridge.