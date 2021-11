Beautiful, Brooke: ultimatum di Hope e il ricordo del suo peggior tradimento

Brooke nelle prossime puntate americane di Beautiful riceverà un ultimatum da parte di Hope. La Logan dovrà decidere se schierarsi dalla parte di sua figlia o di Ridge, ma per quale motivo? A Los Angeles fa ritorno Deacon Sharpe e Hope vuole a tutti i costi introdurlo nella sua vita. Si scopre che padre e figlia, in questi anni, si sono parlati attraverso delle lettere. E ora che è finalmente fuori dalla prigione, l’uomo ha intenzione di essere un papà presente per la giovane Logan. Sin da subito, però, tutti si schierano contro di lui.

Liam, Ridge e Brooke lo invitano a farsi da parte e a stare lontano dalle loro famiglie. Ma mentre i primi due continueranno a mostrarsi pronti a tutto pur di tenere sia Deacon che Sheila lontani, la Logan farà qualche passo indietro. Innanzitutto, Hope farà valere i suoi desideri e si opporrà al volere di Ridge, facendogli notare che non è suo padre. Non solo, farà presente a Liam che Bill non è poi una persona così tranquilla, eppure continua a far parte delle loro vite senza problemi.

Dunque, Hope pretenderà da tutti loro un po’ di comprensione e non mancheranno di certo gli scontri con Steffy. Quest’ultima vedrà la Logan come una minaccia, visto che è l’unica che sostiene Finn, il quale vorrebbe conoscere meglio Sheila, sua madre naturale. Il fatto che Deacon e la Carter siano ora alleati spaventa non poco Steffy. Intanto, Liam e Ridge si uniranno e decideranno di fare un accordo, che sarà comunque per i loro rispettivi matrimoni abbastanza rischioso.

Hope riuscirà a convincere almeno Brooke, a cui farà un ultimatum. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano un momento di tensione per la moglie di Ridge, che rischierà di essere messa da parte. Pertanto, sembra proprio che una parte di lei arriverà ad accettare il volere di sua figlia. Il tutto accadrà dopo un confronto tra Brooke e Hope che già è andato in onda in America.

Va segnalato che questa fase della trama arriverà sul piccolo schermo italiano solo tra qualche mese. Nel momento in cui parla della questione con sua figlia, Brooke ricorda con vergogna il suo peggior tradimento di sempre. Si rifiuta di credere che Sheila e Deacon si amino davvero, mentre Hope non pensa che suo padre le avrebbe mentito.

Brooke sente che sua figlia potrebbe restare delusa. A questo punto, Hope ribatte facendole notare che l’ha sempre allontanata da Deacon per moltissimo tempo e ora vuole sapere il motivo, in quanto crede che ci sia molto altro dietro. E, in effetti, Brooke ricorda la sua storia con Sharpe con grande dolore e vergogna.

Infatti, chi segue da sempre la soap opera americana sa bene che quando la Logan rimase incinta di Hope, Deacon era sposato con Bridget! Quest’ultima è figlia di Brooke! Dunque, la moglie di Ridge all’epoca ebbe un flirt proprio con il marito di sua figlia. Nonostante ciò, non può dimenticare la felicità che sia lei che Deacon avevano quando nacque Hope.

Ed ecco che ora deciderà di concedere alla figlia la possibilità di avere un rapporto con suo padre, sebbene sia molto preoccupata.