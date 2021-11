Beautiful anticipazioni America, patto di Ridge e Liam: un accordo rischioso

Nel corso dei prossimi episodi, che andranno in onda in America, lo stilista e il giovane Spencer si uniranno, ma potrebbero mettere in pericolo i loro rispettivi matrimoni

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Ridge e Liam faranno un patto per proteggere Brooke e Hope. Ebbene, secondo le anticipazioni, i due si ritroveranno a fare un accordo rischioso! Il ritorno in città di Deacon non è certamente un qualcosa che fa felici il Forrester e lo Spencer. Entrambi sono sicuri che Sharpe non sia cambiato e che continui a essere pericoloso. Sin dall’inizio sono preoccupati e le loro paure non faranno che aumentare con il trascorrere del tempo.

Probabilmente sarà Liam a dare le ultime notizie sulla vicinanza tra Deacon e Sheila a Ridge. Quest’ultimo sarà sicuramente d’accordo con il fatto che i due siano alleati e non innamorati. Dal momento che Hope si ammorbidirà nei confronti di suo padre, Liam si sfogherà con Ridge. Lo stilista capirà che la giovane Logan potrebbe influenzare Brooke. E questo è proprio ciò che accadrà nei prossimi episodi di novembre. Il disperato desiderio di Hope di avere suo padre nella sua vita riuscirà a far colpo nel cuore di sua madre.

Questo porterà Brooke a fare un passo indietro! Infatti, nei prossimi episodi americani la Logan arriverà a pensare che questa è una decisione che spetta solo a Hope e che nessun’altro dovrebbe intromettersi. Ma Liam e Ridge non se ne staranno a guardare con le mani in mano. I due si rifiuteranno di farsi ingannare e si agiteranno che il ruolo che Sheila ha in questa storia, anche perché entrambi ci tengono alla felicità di Steffy.

Si preoccuperanno per la sua sicurezza, visto che la Carter è la madre biologica di Finn. Ridge sarà, dunque, d’accordo che sua figlia dovrà essere protetta e che farà parte di questo nuovo patto. Non si sa di preciso ancora che tipo di accordo prenderanno lo stilista e Liam. Al momento, è certo che i due dovranno allearsi pur di proteggere le loro famiglie.

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Ridge e Liam vorranno eliminare il pericolo dalle loro vite, ma questo potrebbe rivelarsi troppo rischioso. Saranno pronti a qualunque cosa. Però, se oltrepasseranno il limite, potrebbero allontanare le loro rispettive mogli. Agi occhi di Brooke e Hope i due andranno troppo oltre?

I Bridge e i Lope dovranno affrontare alcuni problemi matrimoniali nelle prossime settimane. Come già anticipato, le coppie subiranno dei duri colpi durante il mese di novembre. Intanto, va segnalato che a dicembre farà ritorno in scena Taylor, nelle puntate che andranno in onda in America. La madre di Steffy sarà pronta a contrastare, a tutti i costi, Sheila!