Beautiful anticipazioni americane: coppie in rovina e segreti sepolti svelati

Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda in America a novembre: il punto della situazione su Brooke, Ridge, Liam, Hope, Steffy, Finn, Sheila, Deacon, Quinn, Eric, Carter, Katie e Bill

Nuove anticipazioni americane di Beautiful per il prossimo mese di novembre. Gli spoiler parlano di puntate ricche di colpi di scena. Per assistere a questa fase della trama il pubblico italiano, però, dovrà attendere ancora un bel po’ di tempo. Nel corso delle puntate che andranno in onda in America a novembre 2021, alcune coppie verranno distrutte e diversi segreti seporti da tempo verranno svelati.

La guerra tra Quinn e Brooke: Donna alla conquista di Eric

I colpi di scena per Quinn ed Eric non mancheranno nei prossimi episodi americani. Attenzione, perché la designer di gioielli non ha alcuna intenzione di lasciare andare suo marito senza combattere. Questo dettaglio la Fuller lo renderà molto chiaro sia a Donna che a Brooke. Come già anticipato, la madre di Wyatt non si farà problemi a lanciare pesanti minacce.

Donna sarà piuttosto scossa dalla furia di Quinn e potrebbe essere tentata da fare marcia indietro con Eric. Al contrario, Brooke non sarà per nulla spaventata e invoglierà la sorella a riprovarci con il suo ex marito. Tutte e tre le sorelle Logan faranno di tutto per distruggere il matrimonio del Forrester.

Katie e Carter insieme, Bill devastato

Bill continuerà a mandare avanti il suo piano per riconquistare Katie, che ormai si trova serena tra le braccia di Carter. Tra loro, al momento, c’è solo un’amicizia, ma tutto fa credere che nascerà presto una nuova love story a Los Angeles. Lo Spencer diventerà di nuovo pericoloso e si renderà conto del fatto che, questa volta, potrebbe davvero aver perso Katie!

Deacon e Sheila pronti a separare le coppie Liam-Hope, Steffy-Finn

Sheila e Deacon in Beautiful, secondo le anticipazioni americane, continueranno a portare avanti il loro piano contro i Forrester. In particolare, Sharpe cercherà di fare dei passi in avanti nel suo rapporto con Hope, mentre la sua alleata non farà altro che mettere in atto loschi piani. La giovane Logan dovrà difendere i suoi legami con Brooke e Liam, ma sentirà di aver fatto la scelta giusta permettendo a suo padre di tornare nella sua vita.

Ebbene, la moglie di Ridge pare che si addolcirà un po’ nei confronti di Deacon. Al contrario, suo marito non sarà per nulla d’accordo. Questo porterà, inevitabilmente, alla nascita di accese liti, che vedranno protagonista anche Liam. Le coppie Bridge e Lope potrebbero essere vicine a nuove rotture! Il discorso non sarà poi così diverso per Steffy e John Finnegan.

Sheila rimarrà per loro una minaccia. Tuttavia, la coppia stabilisce alcune regole per mantenere la Carter fuori dalle loro vite. Infatti, sembra che il loro matrimonio non andrà in pezzi così velocemente. Comunque, ci saranno dei problemi tra loro, perché Sheila non si fermerà e Finn continuerà a tenere Steffy all’oscuro di tante cose.

In particolare, il medico non metterà al corrente la Forrester dei contatti che continua ad avere con la madre ritrovata. Inoltre, pare che uscirà fuori il segreto riguardante Jack (padre di Finn) e Sheila. Finalmente la verità sulla storia che hanno avuto in passato verrà svelata. A farne le spese sarà ovviamente il signor Finnegan: sua moglie Li non sa ancora che effettivamente lui, non è un papà adottivo, ma è il padre biologico di Finn!