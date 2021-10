Beautiful, Eric lascerà Quinn per Donna? Minacce e momenti inquietanti

Nelle prossime puntate di Beautiful, che andranno in onda in America, Eric si ritroverà diviso tra Quinn e Donna. Brooke invoglierà sua sorella a farsi avanti con il suo ex marito, in quanto sa che è ancora innamorata di lui. La situazione, però, diventerà abbastanza pericolosa, visto che la designer di gioielli riserverà delle minacce alla sua rivale, secondo le ultime anticipazioni americane. Il confronto che avranno Quinn e Donna porterà ad alcuni momenti davvero inquietanti, stando a quanto riporta SoapDirt.

Ormai tutti lo sanno: quando vuole la Fuller sa essere molto pericolosa. Le sue minacce lasceranno Donna abbastanza scossa. Il tutto accadrà nei prossimi episodi, mentre Katie continuerà ad avere uno stretto rapporto con Carter. Per chi si fosse perso queste svolte nella trama della soap opera americana, Quinn tradisce Eric con l’avvocato. Brooke scopre tutto e mette al corrente della situazione il suocero, che decide di procedere con il divorzio.

Convinta che il suo matrimonio sia ormai finito, la designer di gioielli continua a vedersi di nascosto con Carter e tra loro i sentimenti si rafforzano. Improvvisamente, Eric strappa le carte del divorzio e chiede a Quinn di tornare a casa. Non solo, fa una proposta davvero indecente alla moglie e al suo amante. Ridge, però, non accetta tale situazione e si mette in mezzo. Ed ecco che il folle piano di Eric finisce qui.

Tutto sembra tornare al proprio posto, con Quinn che dice addio a Carter e torna ufficialmente a essere la signora Forrester. Nel frattempo, Eric scopre che Donna lo ama ancora, quando ascolta di nascosto una sua conversazione con Brooke. Ora il padre di Ridge potrebbe pensare che è la Logan la donna che davvero merita di stare di stare al suo fianco.

Convinta che Eric sia felice con Quinn, Donna deciderà di farsi da parte. Ma Brooke la esorterà a non mollare. Pertanto, Donna cambierà nuovamente idea e si riavvicinerà al Forrester. La Fuller potrebbe improvvisamente ritrovarsi da sola, senza Eric e Carter. Però, non bisogna sottovalutare il fatto che la madre di Wyatt è da sempre disposta a tutto pur di ottenere i suoi obbiettivi.

E mentre chiederà al marito di allontanarsi definitivamente da Donna, come lei sta facendo con Carter, ecco che inizierà una vera e propria guerra. Quinn diventerà furibonda e perderà la testa con la Logan, tanto che la minaccerà! Ovviamente, Donna sarà spaventata dalle parole della Fuller.

Questo porta a pensare che la designer di gioielli tornerà a essere la persona pericolosa di un tempo, pronta a tutto pur di stare insieme a Eric e tenere lontana Donna dal loro matrimonio.