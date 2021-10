Beautiful, svolta per Katie e Carter: l’indiscrezione parla di un nuovo amore

La soap opera di Beautiful è pronta a dare a Katie un’altra possibilità per essere felice. La più piccola delle sorelle Logan potrebbe archiviare la sua storia d’amore con Bill per dare spazio a una nuova relazione. Le anticipazioni rivelano che si ritroverà a instaurare un certo legame con Carter! Quest’ultimo, per chi se lo fosse perso, sta affrontando una dura delusione. Tra lui e Quinn scoppia la passione, ma vengono subito scoperti. Brooke viene a conoscenza del tradimento e lo fa sapere a Eric.

Il patriarca della famiglia Forrester decide così di chiedere il divorzio, mentre la Fuller lo supplica di non farla. Non passa troppo tempo e ormai la designer di gioielli se ne fa una ragione e si lascia nuovamente andare alla passione con Carter. Stavolta a sorprendere ci pensa Eric, il quale strappa le carte del divorzio e chiede a Quinn di tornare a casa. Non solo, propone ai due amanti un piano particolare: siccome lui soffre di una disfunzione erettile, non vuole che sua moglie rinunci alla passione.

Permette ai due di continuare a vedersi di nascosto. Così, Quinn può vedersi con Carter e, allo stesso tempo, essere ancora la moglie di Eric. Il piano viene, però, scoperto da Ridge e la situazione cambia nuovamente. Infatti, parlando anche con Katie, il Forrester capisce di aver sbagliato e chiede a Quinn di chiudere per sempre con Carter, se vorrà continuare a essere sua moglie.

La Fuller sceglie e, sebbene una parte del suo cuore la continui a portare verso l’avvocato, decide di restare insieme a Eric. Questa decisione devasta Carter, che ha una lunga conversazione con Katie! Mentre Bill cerca aiuto a Brooke e Ridge per riconquistarla, la madre di Will si confida con l’avvocato. A quest’ultimo fa presente di avere anche lei vissuto non poche delusioni in amore.

Sembra proprio che Katie non abbia più intenzione di perdonare Bill e ora vuole voltare definitivamente pagina. Non riesce più a fidarsi dello Spencer e sarà Carter, nelle prossime puntate americane di Beautiful, ad aiutarla. La Logan non apprezza di certo ciò che l’avvocato dei Forrester ha fatto con Quinn, ma lo comprende quando nota la sua profonda delusione.

Katie e Carter si ritroveranno, dunque, sulla stessa barca. Questa situazione li porterà a essere sempre più vicini, tanto che ormai le anticipazioni parlano della nascita di una nuova storia d’amore. Ma attenzione: Bill non rinuncerà così facilmente alla madre di suo figlio. Sarà determinato a riparare il loro rapporto e non sembrerà ascoltare le necessità di Katie, al contrario di Carter.

Bisognerà capire cosa farà, a questo punto, Quinn. Infatti, non solo verrà a conoscenza di questo legame, ma dovrà affrontare la vicinanza che Donna continuerà ad avere con Eric. L’altra sorella Logan non ha mai dimenticato il Forrester, tanto che Brooke la spronerà ancora a riprovarci. Sarà Eric a tradire la fiducia di Quinn ora?

La designer di gioielli potrebbe ritrovarsi da avere ben due strade aperte a non avere più nessuno al suo fianco. Sicuramente Katie e Carter dovranno fare molta attenzione alle reazioni di Bill e Quinn, da sempre molto astuti quando si tratta di raggiungere i loro obbiettivi! Pertanto, i due potrebbero decidere di tenere inizialmente nascosta la loro relazione.