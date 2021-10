Beautiful puntate America, Bill in difficoltà: l’inaspettata richiesta di aiuto

Bill si recherà da Brooke, ma questa volta per una richiesta di aiuto. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che lo Spencer farà di tutto per riconquistare la fiducia di Katie. Il pubblico di Canale 5 ha di recente assistito alla rottura tra i due genitori di Will, a causa del bacio che Bill ha dato a Brooke. Ma mentre quest’ultima riesce a ricostruire un rapporto con Ridge e a ritrovare con lui il sorriso, non accade la stessa cosa al capo della Spencer Publications. Infatti, si ritrova ancora oggi a dover trovare una soluzione per riconquistare la fiducia della più piccola delle sorelle Logan.

Il fatto che lo arrestino dopo aver messo in atto il folle piano per salvare Liam, complica ancora di più la situazione. Certo, Katie apprezza molto il fatto che Bill sia pronto a tutto pur di aiutare i suoi figli, ma questo non la porta a ritrovare con lui la serenità che cerca. Ed ecco che, ora che è in libertà, lo Spencer vorrà a tutti i costi riconquistarla, nelle prossime puntate americane di Beautiful. La Logan, però, si opporrà a una vera ritorno con lui. E sarà a questo punto della trama che Bill si renderà conto di aver bisogno di un sostegno.

Lo Spencer si recherà da Brooke e il suo sarà un arrivo inaspettato. Interromperà Ridge, che insieme alla moglie ascolterà la sua richiesta di aiuto. Ma lo stilista potrebbe pensare che Katie meriti qualcun’altro e non Bill. Al contrario, Brooke potrebbe decidere di aiutare il suo ex marito a riconquistare il cuore di sua sorella e di portare Ridge a collaborare.

Nel frattempo, però, c’è da considerare che la relazione di Quinn e Carter precipiterà rapidamente delle puntate di Beautiful che andranno in onda nelle prossime settimane in America. Eric si renderà conto di aver fatto un errore con il suo accordo indecente e porterà la Fuller di fronte a una scelta. Si pensa che la madre di Wyatt deciderà di tornare definitivamente con il Forrester.

A questo punto, Carter sarà solo e abbandonato. Cercherà conforto in una donna che avrà modo di comprenderlo. Di chi si tratta? Inizialmente gli indizi sembravano puntare verso la direzione di Donna, la quale è ancora innamorata di Eric. Ma ora si pensa che a confortare Carter sarà Katie. Questo rappresenterebbe per Bill un enorme ostacolo!

Anche se non è detta l’ultima parola. Quinn riuscirà davvero a mantenere le distanze da Carter e a rinunciare alla passione? Bisognerà attendere di capire cosa effettivamente la Fuller farà nei prossimi episodi e se sarà davvero Katie la donna che consolerà l’avvocato. Sicuramente Bill si ritroverà di fronte a non poche difficoltà!