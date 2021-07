Beautiful puntate America, Liam e Bill escono di prigione: scoppia la rissa

Liam e Bill usciranno di prigione nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America. Ma avverrà una rissa a Los Angeles, non appena i due Spencer torneranno in libertà. Protagonisti saranno Bill e Justin. Il tutto accadrà quando il capo della Spencer Publications scoprirà la verità su quanto accaduto fuori dal carcere.

Thomas gli farà sapere, durante una visita in prigione, che il suo fidato avvocato l’ha rinchiuso dentro una gabbia, con lo scopo di non permettergli di rivelare la verità sulla morte di Vinny. L’unico obbiettivo di Justin, in questo momento, è quello di impossessarsi dell’azienda degli Spencer e di vendicarsi per le umiliazioni che ha subito negli anni.

Bill si è sempre fidato dell’amico, tanto che era convinto che stesse facendo il possibile per fare uscire sia lui che Liam di prigione. In realtà, Justin vuole solo assicurarsi che i due continuino a stare in prigione. Bill, come si può immaginare, non reagirà bene quando Thomas gli racconterà le vere intenzioni del suo fidato avvocato.

Lo Spencer avrà chiara la situazione: il suo braccio destro si è appena rivoltato contro di lui, dopo anni di amicizia e fedeltà. Quando avrà superato lo shock iniziale, Bill si arrabbierà e cercherà vendetta contro Justin. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che lo Spencer colpirà l’avvocato con un pugno sul volto, una volta uscito di prigione.

Si accenderà una rissa, che probabilmente verrà bloccata da qualcuno, come Liam o Wyatt. Dunque, sembra proprio che Bill non vorrà farla passare liscia a Justin. Infatti, lo denuncerà per averlo tradito. Dall’altra parte, l’avvocato continuerà a essere convinto del fatto che i due Spencer sarebbero dovuti restare dietro le sbarre ancora per molto tempo.

Tra pugni e insulti, ci sarà una lotta fisica tra Bill e Justin. Quest’ultimo avrà ancora in mente di impossessarsi della Spencer Publications e le indiscrezioni fanno sapere che potrebbe addirittura cercare alleanza in Ridge.

Mentre Bill riprenderà il comando e cercherà un modo per fargliela pagare, Justin capirà che deve avere un alleato. Il Forrester, come si sa, non ha mai nutrito stima nei confronti di Dollar Bill.

Ma Ridge tradirà Thomas per allearsi con Justin? Lo stilista dovrebbe schierarsi contro l’avvocato dopo quando accaduto a suo figlio, salvato da Hope, la quale lotta disperatamente.

Infatti, è proprio la giovane Logan a trovare Thomas rinchiuso all’interno di una gabbia nel seminterrato della Spencer Publications. In quel momento anche Ridge lo sta cercando.