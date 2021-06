Beautiful, come muore davvero Vinny: il video svela la scioccante verità

La verità sulla morte di Vinny Walker in Beautiful è sconvolgente per Thomas. Infatti, quello che finora sembra essere un omicidio, in realtà non lo è. Liam è convinto di essere il responsabile del decesso dell’amico del Forrester, in quanto lo investe. Sul ciglio della strada, Vinny esala il suo ultimo respiro e poi muore. Certo che suo figlio possa essere accusato di omicidio colposo, Bill prende la situazione in mano e non presta alcun soccorso a Walker. Non solo, il capo della Spencer Publications insabbia tutte le prove, mentre Liam è svenuto.

Con il passare del tempo, il padre di Kelly e Beth non riesce più a mantenere questo enorme segreto e si confida con Hope. Dopo ciò, decide di recarsi nella stazione di polizia e di costituirsi. Successivamente anche Bill si costituisce, con lo scopo di far liberare suo figlio. Entrambi gli Spencer continuano, però, a restare in prigione. Thomas vuole vederci chiaro nella questione e inizia a pensare che Vinny non sia morto a causa dell’incidente. Dopo aver ricevuto l’importante richiesta da Liam, il Forrester inizia a indagare.

Alla Forrester Creations, Zende propone a Thomas di ritrovare i messaggi che Vinny gli aveva inviato quella notte. Infatti, secondo le anticipazioni americane di Beautiful, il giovane Forrester ha dei problemi con il suo telefono e, dunque, non sa di aver ricevuto dei messaggi dal suo amico, durante quella fatale serata. Zende riesce a riparare il cellulare e glielo restituisce.

A questo punto, Thomas controlla i messaggi che gli sono arrivati e si rende conto che ci sono alcuni inviati dal telefono di Vinny, che precedentemente aveva bloccato. Il Forrester non riesce a trattenere la commozione quando legge le scuse che il suo amico gli ha inviato dopo aver modificato il test di paternità eseguito da Steffy.

Poi c’è un video, in cui Vinny viene colpito dall’auto in ci si trova alla guida Liam. Prima ancora di questo momento, Thomas vede nel filmato l’amico pronto a togliersi la vita! Ebbene sì, Vinny vuole suicidarsi ed è convinto che in questo modo permetterà al Forrester di stare insieme a Hope. Pertanto, si getta volontariamente sotto l’auto guidata da Liam!

Sa che i due Spencer stanno percorrendo quella strada e così decide di incastrarli mettendo a repentaglio la sua stessa vita! Di fronte a questa sconvolgente verità, Thomas è inorridito! Il video termina, appunto, con Vinny che viene investito dall’auto. “Mio Dio, è un suicidio”, dichiara in lacrime il Forrester.

Avendo scoperto la verità, il figlio di Ridge deciderà nelle prossime puntate americane di recarsi da Justin, che si sta occupando del caso di Bill e Liam. Ebbene, anche qui non mancherà il colpo di scena! Il legale degli Spencer si rivelerà per quello che è davvero!