Beautiful, Liam in carcere chiede aiuto a Thomas: Hope e Wyatt sconvolti

Le puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America vedono Liam e Bill in prigione. Accusati di aver ucciso Vinny e di non avergli prestato soccorso dopo l’incidente, i due Spencer si ritrovano dietro le sbarre. La situazione per il primo si sta complicando sempre di più. Scendendo nel dettaglio, Liam sta vivendo momenti di forte sconforto, in quanto teme che non vedrà le sue figlie crescere. In questo momento è molto preoccupato, tanto che fa una particolare e inaspettata richiesta a Thomas.

Proprio al suo grande nemico, il giovane Spencer è costretto a chiedere un favore. Le anticipazioni americane avevano già annunciato questo momento. Thomas si reca in carcere e ha un confronto con Liam. In questa occasione lo Spencer chiede al figlio di Ridge di prendersi cura di Hope e dei bambini, al suo posto. Teme che trascorrerà molti anni dietro le sbarre e proprio a Thomas fa questa importante richiesta. Il Forrester sa che si è trattato di un incidente, ma è addolorato per la morte del suo amico Vinny.

Non ce l’ha con Liam, bensì con Bill. Quest’ultimo mette in atto un piano e insabbia le prove dell’incidente, quando suo figlio sviene. Per compiere queste azioni, il capo della Spencer Publications abbandona il corpo di Vinny sul ciglio della strada. Dopo l’incontro con Liam in prigione, Thomas si reca da Hope. Alla giovane Logan racconta di essere convinto del fatto che lo Spencer non avesse cattive intenzioni. La figlia di Brooke è felice di vedere il Forrester così comprensivo.

Ed ecco che, a questo punto, Thomas confida a Hope che Liam gli chiesto di prendersi cura di lei e dei bambini. Di fronte a questa confessione, secondo le anticipazioni americane di Beautiful, la Logan resta senza parole. Si arrabbia parecchio, perché a detta sua Liam dovrebbe restare positivo. Thomas, intanto, le assicura che ha intenzione di rispettare la richiesta dello Spencer: “Puoi contare su di me. Sarò sempre qui per te”.

Nel frattempo, anche Wyatt si reca in prigione da Liam. Il figlio di Quinn esorta suo fratello a non arrendersi, deve solo dare il tempo a Justin di trovare una soluzione. Liam, però, è certo di aver ucciso Vinny e, dunque, sa che dovrà trascorrere molto tempo in carcere. In realtà, dietro la morte dell’amico di Thomas c’è un segreto. Infatti, il ragazzo non muore a seguito dell’incidente, ma viene spinto sul ciglio della strada dopo un acceso scontro.

Non si sa ancora chi sia il personaggio che commette questo terribile gesto. Intanto, Wyatt rassicura Liam: sa che è stato solo un incidente, non dubiterà mai di lui. Inoltre, gli fa sapere che sarà sempre presente per Hope e i bambini. Liam non può, a questo punto della conversazione, non rivelargli la richiesta che ha appena fatto a Thomas.

Ebbbene, Wyatt resta davvero sconvolto non appena viene a conoscenza della cosa. Non riesce a credere che suo fratello abbia chiesto proprio al Forrester di stare accanto a Hope. Infatti, non prende affatto bene la notizia.