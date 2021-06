Beautiful, risolverà Wyatt il grande mistero? Possibile alleanza con Thomas

Potrebbe essere proprio Wyatt colui che risolverà l’attuale mistero in Beautiful. I telespettatori americani sanno che a breve assisteranno a un colpo di scena riguardante la morte di Vinny Walker, il migliore amico di Thomas. Sarà il figlio di Quinn a scoprire tutta la verità su quanto accaduto quella fatale notte? Le anticipazioni americane fanno sapere che tutto continuerà a girare intorno alla Spencer Publications. Al momento, sia Liam che Bill si trovano in prigione, con l’accusa di aver provocato la morte di Vinny e di non avergli prestato soccorso.

Il primo a costituirsi è Liam, convinto di essere il responsabile del decesso del ragazzo. Dopo di che, Bill decide di prendere nuovamente la situazione in mano e di sacrificarsi per far tornare in libertà suo figlio. Il tenente Baker, però, non ha alcuna intenzione di liberare Liam, in quanto lo ritiene colpevole esattamente come Bill. Infatti, crede che i due abbiano un movente. Il caos che Vinny crea con il risultato del test di paternità effettuato da Steffy sul bambino che attende potrebbe avere a che fare con tutto questo.

Ma, in quanto la soap opera ha promesso ai telespettatori un grande colpo di scena per questa estate, si pensa che Vinny non muoia a causa dell’incidente provocato da Liam. Pare che il ragazzo finisca sul ciglio della strada dopo un violento scontro con un altro personaggio. Chi è dunque il suo assassino? Le anticipazioni di Beautiful suggeriscono che Wyatt potrebbe essere l’unico a svelare la verità sull’omicidio di Vinny. Il figlio di Quinn non se ne starà con le mani in mano mentre il padre e il fratello continueranno a stare dietro le sbarre.

Chi altro potrebbe interessarsi alla questione? Indubbiamente Hope, ma al momento è troppo sconvolta per quello che sta accadendo. La soap pare abbia appositamente messo Wyatt in una posizione privilegiata, da dove potrà comprendere tutte le prospettive. Addirittura si pensa che lo Spencer si alleerà con Thomas. Quest’ultimo, secondo le ultime anticipazioni americane, nelle prossime puntate scoprirà qualcosa di importante e si ritroverà per questo in pericolo.

Il Forrester scoprirà la verità sulla morte di Vinny? Per salvare Bill e Liam, Wyatt potrebbe cercare alleanza proprio con Thomas, desideroso di vendicare il suo migliore amico. Il fattore interessante è che la Spencer Publications continuerà a essere una parte fondamentale di questa fase della trama. Thomas potrebbe rendersi conto che a uccidere Vinny non è stato Liam e potrebbe rivelare le prove di ciò a Wyatt.