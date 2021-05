Beautiful puntate America, Liam finisce in carcere: l’arresto tra le lacrime

Nel corso delle prossime puntate che andranno in onda in America, il giovane Spencer si recherà nell’ufficio del tenente Baker e gli parlerà dell’incidente di Vinny

Nelle prossime puntate americane di Beautiful Liam si costituirà e sarà arrestato. Il giovane Spencer ha ormai deciso, insieme a Hope, di confessare la verità sull’incidente al tenente Baker. Per chi non lo sapesse, Liam si trova alla guida dell’auto di suo padre quando avverte di aver urtato qualcosa. Così scende dall’auto e assiste alla morte di Vinny Walker – il migliore amico di Thomas – insieme a Bill. Le anticipazioni americane segnalano che, di fronte a questa scena, perde i sensi. A questo punto, accade qualcosa che poi getta Liam nello sconforto.

Bill prende la situazione in mano e abbandona Vinny sul ciglio della strada, portando via con sé suo figlio, privo di sensi. Quando Liam si sveglia resta sconvolto per la scelta presa dal padre e non sa proprio cosa fare. I sensi di colpa lo tormentano, ma Bill lo invita a mantenere il silenzio. Liam, però, torna insieme a Hope e proprio a lei confessa cos’è accaduto quella fatale notte. Si pensa, comunque, che Vinny non muoia a causa dell’incidente. Infatti, pare che si scoprirà più avanti che Walker finisce sulla strada in fin di vita dopo un violento litigio.

Liam è pronto a costituirsi e Hope, intanto, si scaglia contro Bill. La Logan è convinta che suo marito avrebbe potuto tranquillamente rivelare subito la verità sull’incidente. Ora il mancato soccorso a Vinny complicherà solo la situazione. Bill chiede alla coppia di attendere prima di prendere una decisione. I due accettano, ma le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Liam deciderà di costituirsi. Inizialmente Hope tenta di riflettere sulla questione.

Sa che Liam non ha ucciso volontariamente Vinny, che non tornerà di certo in vita quando lui confesserà. Oltre questo chiede al suo amato se sia davvero pronto a entrare nella stazione di polizia per costituirsi. Si rende comunque conto che assumersi le proprie responsabilità, permetterà allo Spencer di eliminare questo enorme peso sulle spalle. Liam conferma che questa che questa per lui la cosa giusta da fare.

Hope in lacrime gli fa, però, presente che lei, Kelly e Beth hanno bisogno di lui. Proprio in questo momento arriva Thomas con Douglas. Vedendo il bambino, sicuro che potrebbe passare tantissimo tempo prima di riabbracciarlo, Liam si commuove. Nelle prossime puntate, in onda da lunedì 31 maggio 2021 in America, Bill cercherà di raggiungere suo figlio in tempo per fermarlo. Una corsa contro il tempo che non gli permetterà di ottenere il risultato sperato.

Infatti, Liam si presenterà nell’ufficio di Baker, a cui racconterà l’incidente in cui ha perso la vita Vinny. Le anticipazioni vanno avanti segnalando che Hope saluterà lo Spencer mentre verrà trasportato in carcere, accusato dell’omicidio di Vinny Walker. Dunque, l’arresto di Liam è certo!