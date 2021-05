Beautiful, Hope e Liam: una decisione dolorosa dopo l’accordo con Bill

Hope e Liam dovranno prendere una decisione dolorosa nelle prossime puntate americane di Beautiful. Il segreto esce fuori quando il giovane Spencer decide di parlare. Il senso di colpa è troppo grande e ingestibile per Liam, che confessa a Hope i dettagli sull’ultima notte fatale di Vinny Walker. Quest’ultimo viene trovato morto sul ciglio della strada e lo Spencer crede di essere il colpevole del decesso.

Le indiscrezioni americane segnalano che, in realtà, Vinny muore a seguito di un violento litigio, che lo fa finire in strada in fin vita. Proprio in quel momento Liam sta guidando la macchina di Bill. Improvvisamente sente di aver urtato qualcosa con la vettura e, insieme al padre, scende per controllare. Qui si ritrova di fronte a una scena sconvolgente: Vinny sta morendo. Liam sviene e Bill prende in mano la situazione.

Lascia il luogo, senza neanche chiamare la polizia e i soccorsi, abbandonando Walker sulla strada. Dopo di che, insabbia ogni prova dell’incidente, convinto che la polizia potrebbe arrestare suo figlio per omicidio volontario. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Liam ne parla con Hope, la quale decide di stargli accanto, scagliandosi però contro Bill.

Alla capanna, Bill chiede a Liam di concedergli 24 ore prima di prendere una decisione. Vorrebbe che prima sia lui che Hope pensassero al futuro che gli spetta se dovesse recarsi alla polizia. Se domani avranno intenzione di confessare quanto accaduto, non li fermerà. Liam non riesce a vivere con il senso di colpa il resto della sua vita.

Dall’altra parte, Bill è certo che suo figlio non meriti di andare in prigione. A questo punto, il giovane Spencer accetta di dare 24 ore a suo padre e, intanto, prenderà una decisione con Hope. Bill va via e si reca alla Spencer Publications, dove aumenta i sospetti di Wyatt.

Hope teme che l’uomo abbia ragione, ma ora l’unica cosa che sa è che c’è una possibilità che Liam finisca in prigione per molto tempo. La Logan è molto preoccupata, in quanto non vorrebbe mai che lo Spencer si perdesse l’infanzia delle sue figlie.

Liam, però, le ribadisce che non può continuare a vivere con questo grande senso di colpa. Cosa faranno Hope e Liam nelle prossime puntate in onda in America? Andranno dalla polizia o continueranno a mantenere segreto l’incidente?

Sicuramente Bill farà di tutto affinché il figlio non confessi alle forze dell’ordine quanto accaduto. Nel frattempo, le anticipazioni americane segnalano che Thomas scoprirà tutto! Non solo, le indiscrezioni parlano di una possibile uscita di scena di Bill!