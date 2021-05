Beautiful, scontro tra Bill e Thomas: Wyatt interviene, Liam in pericolo

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un duro scontro tra Bill e Thomas! Nelle prossime puntate in onda in America, lo Spencer si scontrerà con il figlio di Ridge e il segreto di Liam rischierà di uscire allo scoperto! Non sono mai andati d’accordo, ma raramente si ritrovano l’uno di fronte all’altro. Infatti, solitamente Thomas è impegnato a disegnare alla Forrester Creations o è insieme a Douglas. Dunque, non c’è alcun motivo che possa portare il Forrester ad avventurarsi tra gli uffici della Spencer Publications. Sembra, però, che nei prossimi episodi Thomas ne troverà uno valido!

Potrebbe essere proprio il figlio di Ridge a far nascere questo scontro, visto che Wyatt lo interromperà. Le anticipazioni segnalano che il giovane Spencer entrerà in questo scontro ricco di tensione. Dunque, dovrà fare del suo meglio per tentare di sistemare le cose prima che sfuggano di mano. Questo confronto dovrebbe avvenire alla Spencer Publication, visto che Bill non si reca quasi mai alla Forrester Creations e siccome Wyatt si troverà nei paraggi. Ma per quale motivo Thomas raggiungerà Bill e lo farà andare su tutte le furie?

Nelle precedenti puntate di Beautiful, i telespettatori americani hanno visto Thomas fare una promessa: farà di tutto pur di scoprire chi ha ucciso il suo amico Vinny Walker. Al momento, sono il Forrester, Liam e John “Finn” Finnegan i tre nomi che figurano tra gli indagati del vice capo Bradley Baker. Thomas sa di essere innocente e sicuramente inizierà a darsi un’idea tra gli altri sospettati. In particolare, potrebbe pensare che dietro tutto ci sia il pericoloso Dollar Bill.

Sarà questo il motivo per cui Thomas si troverà nell’ufficio dello Spencer? Lo accuserà di aver complottato ai danni di Vinny? Questo scontro potrebbe complicare le cose per Liam. Vedendo Thomas puntare il dito contro suo padre, il giovane Spencer potrebbe decidere di svelare il suo segreto. Le anticipazioni segnalano che devono ancora arrivare eventi sconvolgenti in questa storia misteriosa che riguarda la morte di Vinny.

Finché non uscirà fuori il nome del colpevole, le indagini andranno avanti. Non solo, Thomas continuerà la sua ricerca e questo porterà, indubbiamente, a vari scontri. Bill sarà disposto a tutto pur di proteggere suo figlio. Lo Spencer è convinto che proprio Liam abbia ucciso Vinny, ma potrebbe non essere andata così.

Le indiscrezioni americane fanno sapere che Vinny non muore a causa dell’incidente provocato da Liam. Qualcun’altro potrebbe gettarlo sul ciglio della strada proprio nel momento in cui i due Spencer passano con la loro auto.