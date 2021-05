Beautiful, Thomas scopre il segreto Liam e Bill: come e cosa farà ora

Ebbene sì, Thomas scoprirà la verità su Liam e Bill nelle prossime puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni segnalano che il Forrester verrà a conoscenza dell’incidente che i due Spencer stanno tentando di insabbiare. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Thomas ascolterà una conversazione tra Hope e Liam. Il Forrester sentirà abbastanza per supporre che Liam e Bill abbiano investito Vinny Walker, causandone la morte. Il figlio di Ridge, non solo sarà sconvolto per quanto avrà appena scoperto, ma resterà scioccato anche dal fatto che Hope è a conoscenza di tutto.

Va segnalano che è la prima a venire a conoscenza della verità sull’incidente, visto che Liam non riesce a mantenere più il silenzio sulla questione. Tormentato dai sensi di colpa, lo Spencer confessa alla Logan i dettagli di quella notte tragica. Ma cosa farà Thomas dopo che avrà scoperto dell’incidente? Sarà sicuramente convinto che Liam abbia ucciso il suo migliore amico Vinny. Attenzione, però, perché le anticipazioni americane di Beautiful hanno più volte fatto notare che Walker non perde la vita a causa dell’incidente, bensì dopo un litigio con un altro personaggio.

Thomas, però, non potrà non pensare che sia Liam il colpevole della morte di Vinny, almeno per ora. Il Forrester non correrà dalla polizia a rivelare cosa avrà appena scoperto. Continuerà a pensare che l’unica cosa importante è la felicità di Hope. Pertanto, vedendo la Logan disposta a mantenere questo segreto, non aprirà bocca. Non le farà neanche sapere che è a conoscenza di tutto. Ma, come si può già immaginare, Thomas sarà pronto a tutto e in attesa di vendicare la morte del suo migliore amico. In particolare, il Forrester punterà la sua attenzione su Bill.

Prima ancora di scoprire il segreto, Thomas ha già un acceso confronto con lo Spencer, nell’azienda di quest’ultimi. Che sia per la sua lealtà nei confronti di Hope o per fare la cose a modo suo, il Forrester non si rivolgerà alla polizia. Deciderà comunque di sfogarsi su Bill e Liam. Il suo scopo sarà probabilmente quello di mettere loro paura e angoscia. Infatti, potrebbe perseguitare i due Spencer.

Forse farà in modo che lo stesso Liam riveli la verità sull’incidente alla polizia. Lo arresteranno e lui potrà riavvicinarsi a Hope. Questo per lui potrebbe essere il piano perfetto per riconquistare la Logan e allontanare Liam dalle loro vite. Non resta che attendere le prossime puntate americane per scoprire cosa accadrà a Los Angeles!