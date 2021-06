Beautiful puntate America, Bill arrestato: il piano per salvare Liam fallisce

Il capo della Spencer Publications decide di confessare e finisce in prigione; non riesce, però, a salvare suo figlio, che già da diverse ore è in carcere

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Bill finisce in prigione. Come suo figlio, anche lui ora si ritrova dietro le sbarre con l’accusa di aver ucciso Vinny e di non averlo soccorso dopo l’incidente. Lo Spencer mette in atto un piano per salvare Liam, il quale da circa due giorni si trova in carcere. Un intenso episodio quello che è andato in onda venerdì sera in America. Secondo quanto si apprende, Bill si reca alla stazione di polizia, dove tenta di salvare Liam dal carcere.

Qui fa notare al tenente Baker che ciò che è accaduto quella notte fatale rappresenta un incidente. L’unico crimine che ha commesso è l’insabbiamento delle prove. Detto ciò, continua a sostenere che Liam è innocente. Quando quest’ultimo si costituisce, lasciando Hope in lacrime, non menziona assolutamente suo padre. Ma Bill, il quale insabbia le prove proprio per evitare che suo figlio finisca in prigione, non può restarsene con le mani in mano. Pertanto, chiede a Baker di chiuderlo in prigione e di lasciare andare Liam.

Il tenente lamenta il fatto che i due Spencer pensavano di poterla fare franca. A questo punto del confronto, Bill ripercorre quanto accaduto quella notte. Proprio perché non ha soccorso Vinny e ha insabbiato le prove dell’incidente, Baker lo arresta! Bill non è preoccupato per se stesso e rassicura Liam, chiedendo ancora una volta al tenente di lasciarlo andare. Ma ecco che Baker sostiene che anche il giovane ha avuto un ruolo attivo nella vicenda e così tiene entrambi in custodia.

Sempre nel corso di questo episodio, Hope spiega a Brooke nel dettaglio cosa sta accadendo. Proprio in questa circostanza, riceve la notizia che anche Bill si è appena costituito. Spera, ovviamente, che a questo punto Liam venga rilasciato. Resta, però, delusa quando scopre che Baker non ha preso nemmeno in considerazione il fatto che il giovane Spencer possa tornare in libertà.

La chiamata destabilizza Hope, che si fa consolare da Brooke. Al momento, le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Bill e Liam rimarranno ancora per qualche tempo in prigione. Ma nelle prossime puntate potrebbe uscire fuori qualche dettaglio che potrà portare tutti verso la verità. La soap ha promesso, diverso tempo fa, che l’omicidio di Vinny avrebbe regalato un grande colpo di scena al pubblico.

Infatti, pare che Walker non muoia a causa dell’incidente con gli Spencer. Sembra che il ragazzo finisca sul ciglio della strada in fin di vita a seguito di un violento scontro con un altro personaggio. I portali americani stanno già facendo le loro teorie al riguardo.