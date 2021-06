Beautiful, nuova teoria sulla morte di Vinny: storico personaggio nella lista

C’è una nuova teoria sulla morte di Vinny Walker in Beautiful. Le piattaforme online americane stanno tentando di scoprire chi potrebbe essere il colpevole dell’omicidio. La soap, tempo fa, ha promesso ai telespettatori un grande colpo di scena per questo caso. Al momento, Liam crede di essere il responsabile della morte del migliore amico di Thomas. Nasconde la verità per qualche giorno, fino a che non confessa tutto a Hope. Devastato dai sensi di colpa, va contro Bill e decide di costituirsi.

In lacrime, la Logan è costretta a lasciare andare Liam, che non potrebbe mai vivere con un senso di colpa così grande. E mentre lo Spencer si trova dietro le sbarre nelle attuali puntate in onda in America, si fa strada una nuova teoria. SoapDirt fa notare che non bisognerebbe dimenticare Taylor Hayes, la madre di Steffy e Thomas. Quando si tratta di proteggere i suoi figli, non si tira mai indietro. Attualmente sono diversi i sospettati dell’omicidio e Taylor potrebbe essere inserita nella lista.

Basta ricordare quando la Hayes sparò Bill, il quale aveva trascorso una notte di passione con Steffy. Questo causò la rottura definitiva tra la Forrester e Liam. Convinta che il marito di Katie avesse approfittato della fragilità di sua figlia, Taylor decise di mettere fine alla sua vita. Anche in quel caso, Liam pensò di essere il responsabile. La soap ha pensato di ripetere la stessa linea? Sembra un po’ improbabile, ma effettivamente la Hayes sarebbe capace di un gesto così folle.

Le ultime indiscrezioni americane di Beautiful segnalano che Taylor potrebbe essere tornata di nascosto a Los Angeles per mettere fine alla vita di Vinny. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse, qualche settimana prima di morire cambia il risultato del test di paternità che Steffy effettua. La Forrester non sa chi sia il padre del bambino che attende. Vinny fa in modo che il risultato porti il nome di Liam e questo causa non pochi problemi a Los Angeles. Thomas scopre la verità sul gesto compiuto dall’amico e decide di rimettere le cose al loro posto.

Il padre del bambino che aspetta Steffy è il suo attuale fidanzato, John “Finn” Finnegan. Taylor c’entra davvero con la morte di Vinny? Per scoprirlo bisognerà sicuramente attendere le prossime puntate americane. Nel frattempo, per Steffy la situazione si complicherà quando Finn scoprirà l’identità della sua madre biologica! Sembra che la Forrester non andrà molto d’accordo con questo personaggio.

Attenzione, però, perché per quanto riguarda il colpevole dell’omicidio di Vinny gli occhi sono puntati anche su Finn!