Beautiful estate 2021, cosa accadrà nelle puntate americane: addii, pericoli

Cosa accadrà nelle prossime puntate americane di Beautiful? Un’estate rovente quella che attende i telespettatori in America. Secondo quanto riporta SoapDirt, le anticipazioni vedono Thomas Forrester fare una scoperta pericolosa. Nel frattempo, sarà grande protagonista Quinn Fuller, che continuerà ad affrontare i suoi guai con Carter Walton. Arriverà sulla scena un parente di John Finnegan ‘Finn’, attuale fidanzato e futuro marito di Steffy Forrester. Il medico non conosce questa misteriosa donna, ma si tratta di un volto non sconosciuto nella trama della soap opera!

L’addio di Zoe Buckingham alla soap

Ebbene sembra proprio che questa estate 2021, il pubblico saluterà un altro personaggio: Zoe. L’attrice, Karia Barnes, sta lasciando la soap per prendere parte a una nuova esperienza in prima serata. Ma mentre abbandonerà la scena, la Buckingham lascerà non pochi problemi agli altri protagonisti. Con la sua partenza, potrebbe segnare il destino di qualcuno. Le anticipazioni americane suggeriscono che Zoe scoprirà la verità sull’identità dell’amante di Carter. La ragazza verrà a sapere che non si tratta di Shauna, bensì di Quinn. Proprio per questo motivo, pare che la Buckingham lascerà Los Angeles. Ma prima potrebbe rivelare a Ridge ed Eric ciò che ha scoperto.

Thomas affronta un grave pericolo

Ancora una volta, Thomas si ritroverà ad affrontare un gioco pericoloso. Nutrirà rabbia nei confronti di Liam, che si è appena costituito, dichiarandosi colpevole della morte di Vinny. Il Forrester avrà in mente una vendetta. Ma attenzione: la soap ha promesso, sin da subito, che in questa situazione ci sarebbe stato un colpo di scena. Infatti, pare che Vinny perda la vita a causa di una lite che avviene ancora prima dell’arrivo di Liam e Bill in auto. Dunque, c’è la possibilità che la persona che provoca la morte di Walker punterà l’attenzione su Thomas.

Le anticipazioni vedono il Forrester in pericolo nelle prossime puntate americane. La fame di vendetta che continuerà a nutrire nei confronti di Liam, metterà nuovamente a dura prova il rapporto con Hope. La verità sulla morte di Vinny verrà probabilmente rivelata proprio in questi mesi e a scoprirla potrebbe essere Thomas!

Steffy incinta del suo secondo bambino

Dopo Kelly, Steffy è pronta ad allargare la sua nuova famiglia con il baby boy in arrivo. La Forrester attende un maschietto e insieme a Finn non vede l’ora di accoglierlo. Nonostante ciò, la figlia di Ridge dovrà affrontare dei problemi abbastanza importanti. Come già è stato anticipato in passato, Finn conoscerà la sua madre biologica, che si rivelerà essere un volto già conosciuto nella soap. Ma sembra che Steffy non andrà d’accordo con la donna.

Quinn e Carter continueranno a essere amanti?

Quinn e Carter non riusciranno a mettere da parte l’attrazione che c’è tra loro. Sembra che la Fuller continuerà a incontrare l’avvocato dei Forrester, sebbene abbiano già deciso di chiudere la loro relazione segreta e di mantenere il silenzio al riguardo. Come si sa, in Beautiful nessun segreto resta tale per troppo tempo. Tutto viene sempre a galla, prima o poi. Dunque, è questione di tempo prima che qualche personaggio si accorga di ciò che sta accadendo.

Non bisogna prestare attenzione solo alle prossime mosse di Zoe, ma anche a quelle di Brooke Logan. Quest’ultima potrebbe trovare finalmente il modo di allontanare Quinn da Eric, qualora dovesse scoprire la verità sul tradimento!