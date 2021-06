Beautiful, Liam: panico in prigione, Hope esplode contro Bill

Il giovane Spencer finisce dietro le sbarre dopo aver confessato quanto accaduto la notte in cui Vinny è morto: in carcere vive dei momenti di grande sconforto

Liam Spencer finisce in prigione! Questo è ciò che sta tenendo incollati al piccolo schermo i telespettatori americani durante le puntate di Beautiful che stanno attualmente andando in onda. Dopo aver riflettuto parecchio sulla questione, Liam decide di costituirsi alla polizia, confessando al tenente Bradley Baker di aver causato la morte di Vinny Walker. Il giovane Spencer è convinto di essere il responsabile del decesso del migliore amico di Thomas. In effetti, sembra che il ragazzo muoia proprio dopo l’incidente. Ma le indiscrezioni fanno sapere che la verità potrebbe essere un’altra.

Vinny potrebbe finire sul ciglio della strada già in fin di vita, a seguito di un violento litigio. Questo, però, ancora non è uscito fuori a Los Angeles. Dunque, Liam si ritiene il responsabile della sua morte. Dopo aver confessato a Hope quanto accaduto quella fatale notte, lo Spencer decide di prendersi le sue responsabilità e di andare contro il volere di Bill. Si reca, dunque, alla stazione di polizia e racconta la vicenda a Baker. Non rivela nulla su suo padre, che dopo l’incidente insabbia tutte le prove. Infatti, Bill fino all’ultimo tenta di mantenere segreto l’incidente, proprio perché teme che suo figlio finisca in prigione con l’accusa di omicidio.

E così accade dopo la confessione di Liam. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che, nelle prossime puntate, dietro le sbarre lo Spencer sarà in preda al panico. Le parole di Bill torneranno a perseguitarlo. Baker sarà convinto che effettivamente Liam è il responsabile della morte di Vinny. Il tenente sa che Walker ha manomesso i risultati del test di paternità che Steffy esegue per sapere di chi è il figlio che sta aspettando. Inizialmente Vinny, certo di aiutare Thomas, fa in modo che il risultato porti il nome di Liam.

Proprio il Forrester scopre tutta la verità e rimette le cose al loro posto. Baker, però, crede che lo Spencer non sia riuscito a mandare giù il gesto commesso da Vinny, che l’ha allontanato da Hope. Pare che Liam starà per un bel po’ in prigione e non rivelerà mai il coinvolgimento di suo padre nell’incidente, prendendosi tutta la colpa. Di fronte a questa situazione, Hope sarà fuori di sé. La Logan si scaglierà ancora contro Bill, convinta che l’insabbiamento delle prove abbia solo complicato la situazione di Liam.

Quest’ultimo, in effetti, vorrebbe sin da subito recarsi alla polizia, ma è proprio suo padre a impedirglielo. A detta di Hope, se Liam avesse confessato subito, sarebbe stato creduto dal tenente Baker. La Logan, inoltre, è certa che solo Bill potrebbe salvare suo figlio. Il capo della Spencer Publications le ricorda, però, che aveva avvertito entrambi sulle conseguenze che avrebbero avuto confessando.

Liam non vedrà più alcuna via d’uscita e penserà ai momenti di Kelly e Beth che perderà. Ma le indiscrezioni americane rivelano che anche Bill potrebbe presto ritrovarsi nella stessa situazione di Liam. Addirittura si è ipotizzato che questa storia segni l’uscita di scena dell’ex marito di Brooke!