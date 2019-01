Puntate Beautiful, Steffy scopre che Taylor ha sparato Bill: la sua reazione

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Taylor confessa di aver tentato di uccidere Bill, Steffy sconvolta

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, stando alle ultime anticipazioni, Taylor confessa di essere la colpevole del tentato omicidio di Bill. La donna arriva a Los Angeles e si reca subito a casa dello Spencer. Dopo di che, afferra la pistola d’oro dell’uomo e la punta contro di lui. Il padre di Liam inizia a preoccuparsi e chiede a Taylor di fermarsi prima che sia troppo tardi. La Hamilton appare scioccata e accusa Bill di aver rovinato il matrimonio di Steffy e Liam. Secondo la donna, lo Spencer avrebbe approfittato della fragilità di sua figlia per ottenere i suoi scopi. A questo punto, Taylor confessa di essere la colpevole del suo tentato omicidio. Ricordiamo che la Hamilton è una dei pochi personaggi che non sono mai stati indagati come possibile responsabile del tentato omicidio. Da anni vive lontano da Los Angeles e nessuno si sarebbe mai aspettato di vederla tornare in scena proprio per tentare di uccidere Bill.

Taylor torna a Los Angeles: Steffy scopre la verità sul tentato omicidio di Bill

Ridge ha messo al corrente Taylor su quanto accaduto tra Bill e Steffy. La Hamilton ha deciso di correre a Los Angeles e di sparare lo Spencer alle spalle. Ora il padre di Liam e Wyatt, conosce finalmente la verità sul suo tentato omicidio. Tira un sospiro di sollievo, poiché può essere sicuro del fatto che non sia stato suo figlio a tentare di ucciderlo. Infatti, ricordiamo che Liam è convinto di essere lui il colpevole. Nel frattempo, Steffy giunge nell’abitazione di Bill, dove trova inaspettatamente sua madre. Proprio qui lo Spencer chiede alla donna di dire la verità alla figlia. La giovane Forrester si ritrova di fronte a una verità sconvolgente: la vera colpevole è proprio sua mamma! Ovviamente Steffy resta sconvolta di fronte a questa notizia, ma cerca comunque di sostenere Taylor.

Steffy prende le difese di Taylor e convince Bill a non denunciarla

Steffy scopre che Taylor ha tentato di uccidere Bill. La figlia di Ridge è sconvolta per quanto appena scoperto. Nel frattempo, la Hamilton cerca di scaricare tutte le colpe sullo Spencer, sicura che abbia approfittato di sua figlia. Quest’ultima, però, precisa ancora una volta che quella notte era consensiente. Dopo di che, Steffy abbraccia Taylor, cercando di rassicurarla, poiché Bill ha intenzione di farle pagare quanto fatto attraverso il carcere. La Forrester protesta e cerca di difendere la madre, facendo presente a Bill che ha bisogno di aiuto. Taylor deve essere aiutata da qualcuno e lo Spencer decide di non denunciarla. Dopo di che, Steffy corre da Liam per dargli la notizia.