Puntate Beautiful: Liam confessa di essere stato lui a sparare Bill

Beautiful anticipazioni: la confessione inaspettata di Liam, il giovane Spencer tra realtà e immaginazione

Le anticipazioni di Beautiful annunciano una confessione inaspettata di Liam. Nel corso delle prossime puntate, Steffy chiede all’ex marito di aiutarla a far uscire fuori dal carcere Ridge. Quest’ultimo viene arrestato dopo il risveglio dello Spencer, il quale dichiara che a spararlo è stato proprio il suo grande rivale. Una confessione scioccante per tutti, soprattutto per Brooke e Steffy, che non credono che Ridge possa aver tentato di uccidere Bill. A questo punto, Liam vive dei momenti di grande confusione. Hope rivela al giovane Spencer che suo padre ha chiesto a Steffy di sposarlo. Proprio dopo questa rivelazione, Liam inizia a vivere una situazione davvero inaspettata. Il ragazzo ricorda di aver assistito alla proposta di matrimonio di Bill e di aver poi impugnato la pistola per spararlo dietro le spalle. Angosciato, Liam si convince di essere stato lui a sparare il suo stesso padre. In realtà, vi anticipiamo che si tratta di un momento di confusione per il giovane, che sta confondendo realtà e immaginazione.

Liam e la strana confessiona a Hope: “Ho sparato a mio padre”

Tra realtà e immaginazione, Liam sembra convinto di essere lui il colpevole del tentato omicidio di Bill. Hope va a trovarlo nella sua stanza di albergo e lui le chiede di essere lasciato solo. La Logan nota subito che qualcosa non va e decide comunque di restare al suo fianco per capire cosa sta accadendo. Proprio in questa circostanza, per la prima volta, Liam afferma ad alta voce di essere stato lui a sparare Bill. “Ero io. Ho sparato a mio padre”, dichiara il giovane Spencer a Hope. Quest’ultima è molto preoccupata, in quanto Liam è visibilmente turbato e fuori di sé.

Liam confessa a Hope di essere lui il colpevole del tentato omicidio di Bill, ma in realtà è stata Taylor

Hope non crede assolutamente che Liam possa aver commesso un gesto così grave. La Logan pensa bene, in quanto non è stato lui a tentare di uccidere Bill. Infatti, dietro questo tentato omicidio c’è Taylor. Quest’ultima non si trova tra i sospettati, al contrario di tutti gli altri personaggi. Nel frattempo, Liam continua a essere convinto di essere lui il vero colpevole.