Beautiful, il fidanzato di Steffy c’entra con l’omicidio? Oscuro segreto, indizi

John Finnegan “Finn” c’entra con l’omicidio di Vinny? Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il dottore sarà felice di accogliere il suo primo figlio. Con Steffy scopriranno di essere in attesa di un maschietto. Ma un oscuro segreto potrebbe mettere nuovamente a repentaglio la felicità della giovane Forrester. Quando Vinny muore, Steffy non si trova a Los Angeles. Solo dopo qualche tempo fa ritorno dalla sua famiglia e scopre cosa sta accadendo. Il padre della sua prima figlia, Liam, viene arrestato con l’accusa di aver ucciso Walker.

Questo, ovviamente, destabilizza Steffy. Lo Spencer decide di confessare cosa è accaduto durante quella fatale notte, credendo di essere il responsabile della morte di Vinny. In realtà, le indiscrezioni americane hanno sempre fatto presente che c’è un segreto dietro quanto accaduto al migliore amico di Thomas. Quest’ultimo pare abbia un durissimo scontro con un altro personaggio prima di finire sul ciglio della strada.

Mentre sta morendo tenta di dire qualcosa a Liam e Bill, senza però riuscirci. Probabilmente Vinny vorrebbe rivelare ai due Spencer chi l’ha trasportato in fin di vita sulla strada. Liam, però, crede di essere il responsabile della sua morte e finisce in carcere. Baker è ormai certo che lo Spencer abbia ucciso Vinny, anche perché ci sarebbe il movente riguardante il test di paternità che quest’ultimo ha modificato per far passare Liam come il padre del bambino che attende Steffy.

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Finn, l’attuale fidanzato di Steffy, sembra nascondere qualcosa. Il dottore, il vero padre del figlio che la Forrester sta aspettando, si mostra ancora interessato alle indagini sulla morte di Vinny. Finn dimostra di voler conoscere qualsiasi progresso fatto nel caso dell’omicidio.

Una delle prime domande che fa a Thomas riguarda proprio Vinny. Il colpo di scena che la soap ha promesso sulla morte di Vinny potrebbe riguardare proprio Finn. Per ora l’unica cosa che si sa per certo è che, tra non molto, il dottore scoprirà l’identità della sua madre biologica.

Oltre ciò, c’è un collegamento tra Thomas e Finn. Sebbene i due cognati non abbiano un rapporto di amicizia, nelle prossime puntate americane appariranno molto complici. Uscirà, infatti, fuori che si scambiano molti messaggi. Il medico avrà deciso di costruire questa linea di comunicazione per avere delle informazioni sulle indagini?

Ma per quale motivo Finn sarà così interessato al caso? Come riporta anche SoapDirt, sembra che il futuro papà abbia un suo oscuro segreto sulla morte di Vinny Walker!