Beautiful puntate America, svolta: disperata richiesta di Liam a Thomas

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Liam si ritroverà a fare una disperata richiesta a Thomas! Per la prima volta, il giovane Spencer si sentirà costretto a chiedere aiuto proprio al figlio di Ridge. Attualmente la trama che sta andando in onda in America vede Bill e Liam dietro le sbarre. Padre e figlio si trovano in prigione accusati di aver causato la morte di Vinny Walker e di non avergli prestato soccorso. Ora il giovane Spencer non può più prendersi cura di Hope e della loro famiglia.

Le anticipazioni americane segnalano che Liam incontrerà proprio Thomas nelle prossime puntate. Si costituisce dopo aver rivelato alla Logan tutta la verità sull’incidente. È convinto di aver provocato la morte di Vinny mentre si trova alla guida dell’auto di suo padre. Quest’ultimo, in quella circostanza, prende la situazione in mano e decide di eliminare ogni prova del loro coinvolgimento. Inoltre, Bill non chiama i soccorsi e la polizia per il povero Vinny, che perde la vita sul ciglio della strada.

Tutto questo accade quando Liam perde i sensi. Vedendo il migliore amico di Thomas in fin di vita, il giovane Spencer sviene e viene poi trasportato in auto da suo padre, che in quel momento si trova con lui. Certo che suo figlio verrà accusato di omicidio colposo, Bill decide di mettere in atto questo folle piano. Ma Liam non riesce a vivere con i sensi di colpa e confessa ogni cosa a Hope, che gli resta a fianco. Dopo di che, si reca dal tenente Baker e rivela quanto accaduto.

Così Liam finisce dietro le sbarre. Poco dopo, Bill si costituisce e chiede a Baker di rilasciare suo figlio. Il tenente, però, è certo che entrambi abbiano le stesse colpe e, dunque, tutte e due resteranno in prigione. Proprio qui, Liam ha modo di riflettere e crede che ormai il suo futuro sia rovinato. Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che lo Spencer farà una richiesta importante a Thomas nei prossimi episodi. Cosa chiederà Liam al suo più grande nemico?

Si pensa che proporrà al Forrester di prendersi cura di Hope e dei bambini, visto che dovrà trascorrere molto tempo dietro le sbarre. Dopo tantissimo tempo trascorso ad allontanarlo dalla vita della Logan, ora Liam potrebbe davvero fargli questa richiesta? Sembra che Thomas risponderà positivamente alla proposta di Liam e deciderà di stare al fianco di Hope.

Nel frattempo, però, nutrirà molta rabbia nei confronti dello Spencer per la morte di Vinny. Per tale motivo, si scontrerà spesso anche con Brooke. Ma attenzione: la soap opera, qualche mese fa, ha promesso un grande colpo di scena legato a questo caso. Infatti, sembra ormai certo che Vinny non muoia a causa dell’incidente con Liam.

Prima di finire sul ciglio della strada in fin di vita, pare che abbia uno scontro violento con un altro personaggio. A cercare di risolvere questo enigma sarà probabilmente Wyatt, che potrebbe allearsi con Thomas per scoprire la verità e salvare Liam e Bill.